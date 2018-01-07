Мстиславль: Как только костел рухнул, власти начали искать на него деньги 2 7.01.2018, 15:57

1,866

Активисты обращали внимание на состояние костела задолго до обрушения стены.

Министерство культуры призывает собрать деньги на ремонт 260-летнего костела в Мстиславле, часть стены которого обрушилась в ночь на 21 декабря. В бюджете, говорят, денег на это нет, сообщает tut.by.

Состояние иезуитского костела в Мстиславле вызывает обеспокоенность последние несколько лет. Денег на его ремонт в местном бюджете нет.

В августе 2017 года минчанин и уроженец райцентра Денис Костюкевич записал видеообращение министру культуры — тогда это был Борис Светлов — с просьбой начать ремонт здания как можно скорее, иначе «через год спасать уже будет нечего». К тому моменту из-за отсутствия крыши рухнули колонна и арки. Потом было видеообращение к новому министру — Юрию Бондарю. Костюкевич рассказал, что пошла трещинами еще одна колонна. Ответ из Минкульта был один: денег в госбюджете на это нет, ищите спонсоров.

Фото с сайта tut.by

Спонсоров не нашли, денег на благотворительный счет, который к тому моменту был уже открыт, также никто не перечислил. И вот в ночь на 21 декабря часть стены костела рухнула.

По мнению председателя Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антона Астаповича, к этому привел неправильный подход государства к сохранению памятников архитектуры в целом.

— Сітуацыя з касцёлам у Мсціслаўлі паказвае, што ў нас не працуе заканадаўства ў плане аховы помнікаў архітэктуры, — считает Антон Астапович.

В облисполкоме тогда рассказали, что здание будут обследовать специалисты. Затем необходима разработка проектно-сметной документации на консервацию объекта. Но на все нужны деньги, а финансирование «на сегодня возможно только за счет внебюджетных и спонсорских средств».

Фото с сайта tut.by

Фото с сайта tut.by

— К сожалению, на благотворительный счет, открытый для этих целей Мстиславским райисполкомом, пока денег не поступало. Очевидно, что без заинтересованной позиции общественных, конфессиональных институтов и фондов поднять этот объект будет весьма проблематично, — отметили в Могилевском облисполкоме.

Так иезуитский костел выглядел еще 5 месяцев назад. Скриншот видео Дениса Костюкевича.

Фото с сайта tut.by

По информации katolik.life, Минкульт призывает перечислять деньги на благотворительный счет «для прыняцця ў самыя кароткія тэрміны неадкладных мер і правядзення супрацьаварыйных работ на аб’екце, а таксама ў сувязі з адсутнасцю неабходнага аб’ёму фінансавых сродкаў».

По мнению Министерства культуры, «фінансавы ўдзел у захаванасці гісторыка-культурнай каштоўнасці ўсіх зацікаўленых грамадзян дазволіць забяспечыць устойлівасць канструкцый касцёла на перыяд да распрацоўкі праектнай дакументацыі па рэстаўрацыі касцёла».