Ученые выяснили, в чем заключается счастье бедных и богатых людей 7 7.01.2018, 16:03

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Ученые США огласили, что финансовое положение очень влияет на эмоциональное состояние и жизненные качества человека.

Эксперты доказали, что люди с маленьким финансовым достатком чувствуют радость и счастье от общения с людьми, а с высокими доходами — от карьерного роста и своих достигнутых целей, передает vladtime.ru.

Из последнего опроса бедных, выяснили, что те испытывают счастье, заботясь о других людях. Богатые же ответили, что становятся счастливыми, гордясь своим достижениям.

Таким образом, Американская психологическая ассоциация, подвела итог, что обеспеченных людей не особо интересует и радует сострадание к другим.