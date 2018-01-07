СМИ: В Иране арестован бывший президент Махмуд Ахмадинежад 9 7.01.2018, 16:11

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Ордер на арест был выдан с одобрения высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

Как утверждает газета «Аль-Кудс аль-Араби», которая выходит в Лондоне, политика задержали в Ширазе. Ордер на арест был выдан с одобрения высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи, передает«Эхо Москвы».

Это произошло после выступления экс-президента перед протестующими в городе Бушир.

Ранее Ахмадинежад обвинил нынешнее иранское руководство в том, что оно живет вдали от проблем обычных людей и ничего не знает о реальном положении дел в обществе.

При этом он считает, что Иран страдает сегодня не из-за отсутствия экономических ресурсов, а от бесхозяйственности. Власти сочли это подстрекательством к беспорядкам.