СМИ: В Иране арестован бывший президент Махмуд Ахмадинежад

СМИ: В Иране арестован бывший президент Махмуд Ахмадинежад9
- 7.01.2018, 16:11
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Ордер на арест был выдан с одобрения высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.
Как утверждает газета «Аль-Кудс аль-Араби», которая выходит в Лондоне, политика задержали в Ширазе. Ордер на арест был выдан с одобрения высшего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи, передает«Эхо Москвы».
Это произошло после выступления экс-президента перед протестующими в городе Бушир.
Ранее Ахмадинежад обвинил нынешнее иранское руководство в том, что оно живет вдали от проблем обычных людей и ничего не знает о реальном положении дел в обществе.
При этом он считает, что Иран страдает сегодня не из-за отсутствия экономических ресурсов, а от бесхозяйственности. Власти сочли это подстрекательством к беспорядкам.