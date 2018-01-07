В Беларуси планируют измерять инвалидность в процентах 23 7.01.2018, 16:14

4,307

Ирина Костевич хочет внедрить процентную систему определения инвалидности.

Процентная система определения инвалидности может быть внедрена в Беларуси, передает «Интерфакс».

О возможности внедрения процентной системы определения инвалидности упомянула министр труда и социальной защиты Ирина Костевич: «Новое направление, которое требует серьезной проработки с министерством здравоохранения — будет изучаться возможность внедрения процентной системы определения инвалидности в соответствии с международной классификацией».

По словам министра, сегодня инвалид 1-й группы может быть и лежачим, и инвалидом-колясочником, который ведет активный образ жизни и работает.

«Процентная система определения инвалидности наряду с существующей позволит подойти более индивидуально к каждому инвалиду с точки зрения оказания ему содействия, предоставления социальных услуг, а также в трудоустройстве», — прокомментировала министр.

Внимания Ирины Костевич заслужила и проблема трудоустройства людей с инвалидностью.

«Отдельная проблема для людей с ограниченными возможностями — это вопрос трудоустройства. Если всего инвалидов в стране 560 тысяч, то в трудоспособном возрасте более 180 тысяч человек, треть из них уже сегодня работает, — сказала она. — Мы понимаем, что эта категория граждан не может в полном объеме конкурировать на рынке труда. Задача максимально оказать содействие тем, кто хочет реализовать себя в трудовой деятельности».

Сейчас рассматриваются новые механизмы по оказанию содействия в трудоустройстве, например, внедрение квоты по трудоустройству инвалидов в организациях страны, законодательное закрепление статуса «социальное предпринимательство» или государственная поддержка социальных предприятий.