Как уроженцы Беларуси покорили Париж 7.01.2018, 16:20

1,074

Белорусы запустили рассылку историй о художниках по почте.

Создатели проекта «Купала поштай» запустили рассылку под названием «Мастакі поштай». Рассылка сделана совместно с проектом «Арт-Беларусь», который занимается продвижением белорусского искусства, передает tut.by.

В 2017 году один из авторов проекта Владимир Андриенко, директор агентства email-маркетинга Handbox, увидел в сетях похожий проект про Пушкина.

— Там тоже подписываешься и каждый день в течение года получаешь по стихотворению. Мы подумали, что нужно что-то такое сделать для Беларуси, но добавить в проект что-то новое.

Так возник проект «Купала поштай». Проект о художниках — его продолжение. Каждый из пяти листов рассылки приурочен к определенному зимнему празднику (например, к православному Рождеству). По словам руководителя проекта «Арт-Беларусь» Александра Зименко, цель проекта — привлечь внимание к вкладу белорусов в мировое искусство.

По словам организаторов проекта, общее число подписантов уже составило 2 тысячи человек, в среднем каждый лист открывает более 60% подписчиков. Среди них одним из самых популярных стал рассказ о белорусском вкладе в парижскую школу живописи (так, Париж покорили Марк Шагал и Хаим Сутин, уроженцы, соответственно, Витебска и Смиловичей).

Марк Шагал

Подписаться на арт-дайджест можно по ссылке kupalaposhtai.by.

Первое письмо можно будет найти в ящике сразу после подписки.

Владимир Андриенко сделал этот проект вместе с координатором проекта «Купала поштай» Ксенией Тарасевич за день. Домен у «Мастакоў поштай» остался еще со времен предыдущей рассылки — «Купала почтой». Он стоил 25 рублей. Оплата сервиса Tilda, на котором построен сайт — 30 рублей в месяц.