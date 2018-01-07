В Уручье женщина ворует вещи из камер хранения магазинов 7.01.2018, 17:08

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Женщина в магазинах открывала ячейки и присваивала обнаруженные там вещи.

Милиционеры Первомайского района Минска объявили в розыск женщину, которая забрала из камеры хранения универсама чужие вещи. Имущество, которое утащила воровка, оценивается в 60 рублей, сообщает ГУВД Минского городского исполкома.

Известно, что 29 декабря 2017 года около пяти вечера в магазине на улице Руссиянова из камеры хранения неизвестная женщина похитила чужие вещи. Другая покупательница еще с утра, совершив покупки, забыла о пакете в камере. Вечером вернулась в магазин за «поклажей», а ее и след простыл. По видео с камеры наблюдения выяснилось, что ячейку открыла женщина.

В милиции считают, что подозреваемая не первый раз совершала кражи в магазинах.