Санкции США могут поссорить правительство РФ с Альфа-банком? 1 7.01.2018, 17:12

Эффект от ограничительных мер, введенных Западом против РФ за аннексию Крыма, будет нарастать.

Альфа-банк, самый крупный частный банк в России, 4 января был раскритикован вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным в связи с недавними заявлениями руководства банка о том, что «Альфа» перестанет обслуживать оборонные предприятия России, чтобы не попасть под санкции США, пишет «Голос Америки».

Вице-премьер написал в публичном комментарии на своих страницах в социальных сетях: «Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций». Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа».

Ниже, в комментарии к своей публикации Рогозин все же дал оценку Альфа-банку, написав, что его руководители «просто нашли повод очень сильно понравиться американцам».

Напомним, 3 января первый заместитель председателя совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев сообщил «Эху Москвы», что банк направил уведомление в адрес различных российских оборонных предприятий о сворачивании сотрудничества с ними из-за западных санкций. «Это не значит, что мы разом порвали с ними отношения. Мы стараемся максимально сократить риски», – добавил Олег Сысуев.

Российские медиа опубликовали сведения о том, что Альфа-банк активно сотрудничал с российским оборонным комплексом в прошедшие годы – в частности, с дочерними предприятиями некоторых из 33 корпораций, попавших под санкции США в сентябре прошлого года, среди которых были такие известные производители вооружений, как «Калашников», «МиГ» и «Сухой».

Означает ли отказ Альфа-банка сотрудничать с российской оборонкой начало разлада между российскими бизнесменами и властью, которая, по словам западных лидеров, никак не хочет выполнят Минские соглашения и уж точно отказываться от оккупации Крыма? Как именно западные санкции отражаются на государственном секторе российской экономики? На эти вопросы отвечают известные российские экономисты.

Владислав Иноземцев: будут выявлены десятки или даже сотни счетов людей, близких к Путину

Экономист Владислав Иноземцев уверен, что санкции США, по поводу которых Кремль говорит, что они не мешают российской экономике развиваться, на самом деле все больше на эту экономику влияют: «Процесс этот идет, и проблемы затронут в первую очередь оборонную отрасль и госкомпании. Это может коснуться и государственной собственности России. Речь идет о том, что Россию сейчас делают изгоем именно как государство, и все, что сейчас экономически связано с государством, будет подвергаться серьезному нажиму и, как следствие, серьезным потрясениям».

«После того, как будет выявлен список лиц, близких к Путину, о чем сказано в объяснениях американских санкций, начнется очень четкое разделение между теми, кто попал под санкции, и оставшейся частью российской экономики. И тот же Альфа-банк окажется очень даже принимаемым на Западе. Вообще, произойдет серьезное размежевание, и Запад как раз на это, возможно, и ориентирован, он как бы говорит: к государству российскому мы имеем претензии, а к нормальному российскому бизнесу у нас претензий нет, но если из-за этого этот бизнес власти объявят предателями, то это ведь не наша проблема, верно?», ­– предполагает экономист.

По мнению Владислава Иноземцева, в ближайшее время станет гораздо яснее, насколько глубоко «ближний круг» Владимира Путина пустил корни в финансовых институтах на Западе: «В рамках санкционной работы будут выявлены десятки, а может, и сотни счетов людей, близких к Путину, но я не думаю, что эти люди немедленно будут объявлены невъездными на Запад. Просто станет известно, что в США или, скажем, в Великобритании есть счета этих людей – возможно, депутатов Госдумы, возможно, членов Совета Федерации. И западные структуры просто зададут вопрос уже российским властям: если в России есть закон, что госчиновнику нельзя иметь собственность за границей, а таковых, у кого она есть, нашлось полно, то вы свой закон сами-то выполнять собираетесь?».

Эксперт уверен, что российский госсектор, связанный с производством вооружений, серьезно пострадает от своей «токсичности», связанной с санкциями: «Санкции скажутся в первую очередь не на разработках ВПК, потому что уже было несколько волн этих санкций, и в оборонку ничего особо серьезного западного не поставляется. Они скажутся на продажах российской военной техники, и рынки Индии и даже Китая в конце концов могут быть потеряны, потому что экономические связи США и Европы с этими странами настолько серьезны, что портить их ради импорта российского оружия совершенно ни к чему. И Россия будет бесплатно поставлять оружие в Венесуэлу или Сирию. Перекрыть поток денег от экспорта вооружений России будет легко».

Андрей Мовчан: Действия Альфа-банка согласованы с Кремлем или инициированы им

Экономический эксперт Московского центра Карнеги Андрей Мовчан не считает, что Альфа-банк мог пойти на разрыв с российским оборонным комплексом без одобрения сверху: «Если говорить не на уровне пиара, а прагматически, то в Кремле все понимают, что чем меньше компаний попадет под санкции, тем всем будет лучше. И если крупный конгломерат, принадлежащий Михаилу Фридману, объявляет, что он делает все, чтобы не попасть под санкции, то лучше будет даже представителям оборонки, потому что им вообще все равно, в каком банке обслуживаться».

«Это либо было просто и быстро согласовано с Кремлем, либо Кремль это вообще сам инициировал для того, чтобы защитить от санкций те бизнесы, которые еще можно защитить. В любом случае, поведение по принципу “давайте хоть убивать свои частные банки, лишь бы они были патриотичными” не свойственно российскому руководству. Это некоторое разумное размежевание тех компаний, которые можно вывести из-под удара, и тех, которые вывести из-под удара уже нельзя», – полагает Андрей Мовчан.

Реакции Дмитрия Рогозина эксперт предлагает не придавать большого значения: «Рогозин – функционер определенного блока, и он может более или менее эффективно говорить об интересах этого блока, но все равно он выполняет указания сверху. То, что Рогозин такое говорит – это даже хорошо, это поддерживает некоторый баланс между пиаром и реальностью. Но Рогозин не известен тем, что он хоть что-то решает, я не помню ни одной его идеи или инициативы, которая воспринималась всерьез и тем более воплощалась бы в жизнь».

Мовчан отмечает, что наказать российский госсектор в финансовом плане сложно, однако технологически он уже наказан: «Денег хватает, и государство вполне может обеспечить потребности этого сектора в деньгах, но технологический эффект есть – уже целый ряд технологий, которые запрещены к поставкам, и компании, имеющие технологии двойного или спорного назначения, стремятся их не поставлять, потому что мало ли что. С точки зрения технологического сотрудничества это катастрофа, так как санкционный процесс находится в постоянном развитии, и компании, заглядывая вперед, не будут сотрудничать, просто на всякий случай».

С точки зрения действий на рынке, заключает экономист, проблемы тоже будут увеличиваться: «Вот ты сориентировался на российскую компанию как на поставщика, а завтра она попала под санкции, и это будет стоить тебе потери больших денег».