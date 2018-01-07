Названы самые массовые заводские дефекты автомобилей 2 7.01.2018, 17:28

Топ-10 самых массовых отзывов автомобилей для устранения их неисправности.

Gazeta.ua назвала топ-10 самых массовых отзывов автомобилей для устранения их неисправности.

1980: Ford - 21 млн авто

Наибольшее количество неисправных автомобилей, а именно - 21 млн - в 1980 году отозвала американская компания Ford. Причина - неисправность ручного тормоза. Ford отозвал автомобили и оборудовал их датчиками стоянки, которые информировали водителя о том, был затянут "ручник".

1999: Ford - 15 млн авто

Через 19 лет тот же американский Ford снова отозвал свои авто. На этот раз неисправными были 15 млн авто. Причина - в неисправных переключателях круиз-контроля.

2009/2010: Toyota - 9 млн авто

Японский автопроизводитель Toyota отозвал 9 млн автомобилей из-за неожиданной проблему ускорения, вызванного неисправными датчиками педали акселератора. Поскольку компания изначально неправильно диагностировала проблему, так что пришлось вызвать на замену деталей одни и те же модели дважды.

2016: Volkswagen – 8, 5 млн авто

Volkswagen отозвал 8,5 млн автомобилей из-за проблем под названием "дизельгейт". Проблема заключалась в неисправном программном обеспечении, которое давало ложные показатели уровня выбросов дизельных двигателей

1996: Ford – 7,9 млн авто

Ford нашел неисправность в 7,9 млн машин. Проблема была с датчиком зажигания. -За чего у многих автомобилях возникали пожары.

2012: Toyota – 7,4 млн авто

Toyota вернула на фирменные сервисы 7,4 млн автомобилей из-за бракованных электростеклоподъемники.

1971: General Motors - 7 млн авто

На разных моделях, изготовленных в 60-х годах прошлого века, американский концерн менял крепления двигателя. Проблема была обнаружена в 7 млн автомобилей.

1981: General Motors – 5,8 авто

Еще 5,8 млн автомобилей отозвали из-за дефекта задней подвески. Транспортные средства, изготовленные с 1978 года, поэтому нередко попадали в аварии.

2014: General Motors – 5,8 млн авто

Последний значительный отзыв GM касался 5,8 авто в 2014 году. Проблема была в замке зажигания и подушках безопасности. По оценкам экспертов, общая сумма компании с отзыва обошлась американцам чуть более чем в $ 4 млрд.

2014: Honda – 5,4 млн авто

Honda должна была отозвать 5,4 млн автомобилей примерно 20 различных моделей. Проблема была в подушках безопасности. Во время аварии они не наполнялись, из-за чего не защищали людей от травм.