Президент Молдовы может оказаться в тюрьме из-за «активной дружбы» с РФ 7.01.2018, 17:34

Стало известно о громкой инициативе председателя Конституционного суда Молдовы.

С соответствующей инициативой к парламенту Молдовы о введении уголовной ответственности за невыполнение конституционных обязанностей выступил председатель Конституционного суда Молдовы Тудор Панцыру.

Он заявил, что уже сделал обращение в молдавский Парламент, требуя уголовной ответственности за отказ выполнять положения Конституции, передает «Диалог.UA».

Указанная инициатива является продолжением скандала и напрямую относится к президенту страны Игорю Додону, который пытается расширить российский вектор внешней политики Молдовы, отказываясь подписывать законы и правительственные назначения, которые противоречат его пророссийской политике.

Так, после отказа Додона подписывать закон о запрете российской пропаганды в стране был введен механизм временного отстранения президента от выполнения обязательств. Также президент Молдовы был отстранен после отказа в назначении новых членов Кабинета министров, которых подал глава правительства РМ Павел Филипп.