Как Дулуб играл против БАТЭ и конфликтовал с ним 7.01.2018, 17:45

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Матчи против БАТЭ у команд, где работал Дулуб, иногда очень даже получались.

История с главным тренером БАТЭ наконец-то разрешилась. В клуб отправляли Владимира Журавеля, оставляли на тренерском мостике Александра Ермаковича, но коучем в итоге назначили Олега Дулуба – тренера, у которого не всегда были простые отношения с борисовчанами. И страсти кипели не только на футбольном поле, но и за его пределами. «Трибуна» рассказывает обо всем подробнее.

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До 2015 года Дулуб никогда не работал главным тренером профессионального клуба. И в жодинском «Торпедо», и в «Минске», и в «Динамо», и в «Витебске», и в «Гомеле» он оставался на вторых ролях, ассистируя Тараканову, Боровскому, Журавелю и Кубареву. К слову, именно в тандеме с Олегом Михайловичем Дулуб в Гомеле завоевал один из главных трофеев в своей карьере – Суперкубок Беларуси, а еще привез в город над Сожем целый «Ливерпуль» с Джеррардом и Каррагером.

Матчи против БАТЭ у команд, где работал Дулуб, иногда очень даже получались. Частенько его коллективы от БАТЭ вообще не пропускали и играли вничью.

Но были и явные проколы. «Витебск» Боровского и Дулуба в 2011 году скрутился Борисову 1:4, а «Крумкачы» в 2016-м и вовсе уступили БАТЭ два матча с общим счетом 0:8. Особенно жестко Борисов обошелся с «Крумкачамі» в первом круге – 5:0. Вот как это было.

Но не эта игра стала самым резонансным матчем между командой Дулуба и БАТЭ. Он случился гораздо раньше – в 2012-м.

БАТЭ и «Гомель» начали тот чемпионат достаточно неплохо. К своему очному гомельскому матчу в мае команды подошли в статусе лидеров. Игра не была богатой на голевые моменты. И по итогу победу с минимальным счетом, благодаря точному удару Дмитрия Баги, одержали борисовчане. Но самое интересное произошло уже после завершения матча. Гости так активно праздновали свою победу, что Артем Концевой позволил себе непристойный жест в адрес скамейки соперника. В итоге Олег Кубарев отказался присутствовать на пресс-конференции вместе с Виктором Гончаренко. Мотивировал нынешний тренер «Торпедо-БелАЗ» свое решение тем, что после гола услышал от кого-то из тренеров БАТЭ слова, которые не слышал даже во время посещения тюрьмы.

Дулуб тоже в стороне не остался. В интервью goals.by Олег Анатольевич признался, что из тренерского штаба БАТЭ ругался ассистент Гончаренко Алексей Бага.

- Для меня это шоковая ситуация, потому что видел, как вели себя футболисты и тренерский штаб БАТЭ. Когда борисовчане забили, Алексей Бага выскочил в направлении нашей скамейки со словами: «Со...ите, пи.…ы!» После такого реакция Олега Михайловича абсолютно нормальная.

На этот спич Дулуба пресс-служба БАТЭ отреагировала официальным заявлением, в котором назвала тренера человеком с неоднозначной репутацией в футбольном сообществе. «Практически везде, где вы работали, вас преследовали интриги и скандалы», – сообщалось в том тексте. Говорили даже о возможном судебном разбирательстве БАТЭ с Кубаревым, но все так и осталось на уровне словесных пикировок.

С тех пор прошло почти 6 лет. Анатолий Капский как-то признался, что с уважением относится к Олегу Кубареву, а другой Олег – Дулуб – в пятницу официально стал главным тренером БАТЭ, и в первом же интервью сказал, что конфликта с тренерским штабом БАТЭ никогда не было, а та история – всего лишь эмоции после игры. Что любопытно, помогать бывшему вожаку «Крумкачоў» в Борисове будут тот самый Алексей Бага, Дмитрий Молош, украинец Александр Грановский, а еще – Василий Хомутовский, с которым Дулубу удалось поработать в «Черноморце» и «Крумкачах».

К слову, у экс-вратаря БАТЭ еще несколько лет назад был конфликт с Анатолием Капским. Хомутовский никогда не боялся высказывать свою точку зрения, и в 2013-м назвал менеджмент борисовского клуба бестолковым. Что послужило тому причиной? Брат Василия как-то организовывал благотворительный турнир для инвалидов из домов-интернатов. В качестве гостей туда пригласили и игроков БАТЭ, но, по словам Хомутовского, в клубе сказали, что на это у футболистов нет времени. БАТЭ в ответ на реплику Хомутовского тоже отреагировало официальным заявлением, а Капский позвонил Василию и поговорил с ним, судя по всему, достаточно эмоционально. В итоге в интервью «Трибуне» голкипер признался, что, будь Капский помоложе, вызвал бы его на ринг.

Анатолий Капский от предложения поспарринговать вежливо отказался.

Но это было еще не все. Прошлым летом в эфире «Время футбола» Василий подробно проанализировал игру Щербицкого в матче с «Алашкертом». Были там и критические замечания. В ответ на это Анатолий Капский посоветовал «некоторым экспертам» вспомнить, сколько сами пропустили с центра поля.

Однако после назначения Дулуба и формирования нового тренерского штаба Капский сказал, что вспоминать ту словесную пикировку не стоит – все уже в прошлом:

-- Знаю, что Василий – хороший специалист. Слышал лестные отзывы вратарей, с которыми он работал, специалистов. Поэтому думаю, что в этом плане все будет хорошо.

Кажется, старые обиды в БАТЭ умеют забывать. И это главное.