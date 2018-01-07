Случчанку с внучкой выгнали из маршрутки из-за еды 81 7.01.2018, 18:07

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Водитель выгнал ее в Минске из микроавтобуса, потому что она хотела покормить внучку.

В «Кур'ер» обратилась 62-летняя случчанка Анна Владимировна. Она утверждает, что водитель одной из слуцких маршруток «Слуцк-Минск-Слуцк» выгнал её в Минске из микроавтобуса, потому что она хотела покормить внучку. Водитель маршрутки — индивидуальный предприниматель Алексей — говорит, что никого из машины не выгонял. Он просто попросил её доесть сильно пахнущую еду на улице, чтобы не мешать другим пассажирам. Но после просьбы женщина решила уехать на другой маршрутке.

Версия Анны Владимировны

«Мы возвращались из Минска с внучкой. Ей 10 лет. Были в аквапарке. После купания не успели поесть. Прибежали буквально за пять минут до отправления маршрутки. В автобусе я достала бутерброд, чтобы ребёнок покушал. Водитель в этот момент стоял на улице, ждал пассажиров. Он вскочил в маршрутку с улицы и сказал: «Здесь не столовая! Вы кушать не будете здесь!» Я спросила, почему. Сказала, что я была и в самолётах, и в поездах, и в автобусах, даже ездила в тур по Европе, и там нигде не запрещали кушать. Он ответил: «Идите на улицу и кушайте там».

Естественно, мы вышли из автобуса. Я же не могу полтора часа везти ребёнка голодного!

Я взяла сумку, водитель спросил: «Вы что, уходите?» Ответила, что да. Он закрыл дверь и уехал, потому что ему уже пора было отправляться.

Впереди в двух метрах стояла солигорская маршрутка. Мы зашли в неё. А что, мы должны были на улице кушать? Там были свободные места. Водитель разрешил в машине покормить ребёнка. Мы приехали в Слуцк на солигорской маршрутке.

Когда приехали, я позвонила директору маршрутного такси. Спросила, как это, чтобы ребёнку не дали покушать! Сказала, что хотела бы принять извинения от водителя. Директор дал мне его номер. Водитель мне позвонил. Я сказала, что напишу про него во все соцсети. А водитель: «Пишите куда хотите, мне всё равно».

На вопрос, кричал ли на неё водитель, разговаривал ли грубо, Анна Владимировна ответила, что водитель был «понтовый».

Версия водителя Алексея

«Они пришли не за пять минут, а больше чем за 10 минут до отправления. Сели в машину. Помимо них в салоне было семь человек. Я стоял со знакомым на улице. Он открыл мою машину, чтобы взять ручку, и говорит мне: «У тебя там запах такой, что сидеть невозможно». Я открываю дверь — оттуда реально пахнет чесноком. Смотрю — сидит эта женщина с внучкой, открыли какую-то пластиковую тару и что-то едят.

Я не кричал, не ругался, не выгонял никого, как она утверждает. Я просто увидел, что другим пассажирам некомфортно, они носы позакрывали. Я говорю: «Женщина, ну, это же не столовая, вы не одни здесь находитесь». Она отвечает: «Мне нужно внучку покормить, у меня ребёнок голодный». Я сказал: «Я всё понимаю. Возьмите еду, выйдите на улицу, у нас ещё есть 5 минут до отправления, покормите и сядьте обратно».

Они закрыли свою тару, берут сумки и уходят. Я спросил: «Вы поедете?» Она ответила: «У нас своя маршрутка». Вот и вся ситуация".

Что говорит закон

Согласно п. 67 Правил автомобильных перевозок пассажиров запрещается перевозить багаж и ручную кладь, содержащие взрывоопасные, огнеопасные, окисляющие, коррозионные, радиоактивные, отравляющие, ядовитые (токсичные), озоноразрушающие, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, зловонные, с резким запахом вещества и предметы.

Согласно п. 216 тех же Правил, пассажир обязан: не создавать своим состоянием, поведением и действиями проблем другим пассажирам, водителям и кондукторам.

Что в итоге

Анна Владимировна в беседе с корреспондентом сказала, что не собирается требовать компенсации в суде, а просто хотела бы сделать негативную «рекламу» перевозчику.

Водитель Алексей, в свою очередь, готов в случае разбирательства привести семь свидетелей того, что он защищал комфорт других пассажиров и не отказывал женщине в поездке.