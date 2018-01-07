Лагос глазами белоруски: Я бы сравнила Нигерию с Россией 9 7.01.2018, 18:23

7,334

Александра Папченко поделилась своими наблюдениями о жизни в Нигерии.

Перемена обстановки помогла Александре по-новому взглянуть на чистые улицы Минска и очереди в поликлиниках с бесплатным обслуживанием. Но Родина нужна, чтобы по ней скучать.

В интервью «Большому» Александра Папченко поделилась своими наблюдениями о жизни в Нигерии.

Александра Папченко, 30 лет. Лагос (Нигерия)

— В Нигерии живу два года. Оказалась здесь по работе, когда сотрудничала с украинской компанией, которая занимается медиа. Когда контракт по работе в этой стране закончился, мне предложили переехать в Киев. Но очень хотелось еще пожить и поработать на постоянной основе в Африке. До этого у меня был небольшой опыт волонтерства и краткосрочных поездок в четыре африканские страны. Когда подвернулся вариант с Нигерией, была о ней наслышана. В основном в негативном ключе. Это очень крупная страна с почти 200-миллионным населением, полезными ископаемыми и выходом к морю.

Сейчас моя работа — business development в европейском рекламном агентстве. Я живу не в самых плохих условиях, пожалуй, лучших за весь мой африканский опыт. Компания предоставляет жилье и машину с водителем. Жизнь не такая тяжелая и страшная, как могло бы показаться. Живу в Лагосе — самом крупном городе Нигерии и континента. Он контрастный, даже по местоположению. В материковой части в основном концентрируются местные, в островной же расположены бизнес-центры, там более развита инфраструктура и живут состоятельные люди. Я бы сравнила Нигерию с Россией. Здесь тоже огромная территория, залежи полезных ископаемых и чудовищный разрыв между бедными и богатыми. Распределение ресурсов, как и, наверное, в других развивающихся странах, очень несправедливое.

Местные на меня реагируют спокойно, они привыкли к присутствию белых людей. Возможно, это отголоски колониального прошлого. Здесь, как ни в одной другой африканской стране, было много европейских экспатов. Но все равно вызываю у местных интерес. Когда иду по улице, они подзывают, здороваются. Хотя, по некоторым данным, это одна из самых опасных стран, чувствую себя относительно спокойно. Не сказала бы, что сталкивалась с проявлениями расизма, кроме ситуаций, когда по цвету кожи определяется платежеспособность. Белый всегда платит больше. Много общаясь с белыми людьми в Нигерии, к сожалению, с их стороны наблюдаю традиционный расизм по отношению к черным. Чаще всего это пренебрежительное и раздражительное отношение к обслуживающему персоналу.

Мне здесь нравится, чувствую себя весьма комфортно. Подходит местный климат — с трудом переносила наши холода. Живу на берегу Гвинейского залива, раз в неделю езжу на пляж. Мне нравятся местные быт и культура. Хотя я здесь два года, поэтому еще не до конца прочувствовала и поняла местный образ жизни. Основную часть своей жизни я прожила в Беларуси, и наша ежедневная реальность мне близка и понятна, поэтому иногда случаются приступы ностальгии. Не хватает привычного общения, все же восточноевропейский менталитет — это нечто особенное.

Иногда напрягает, что невозможно выйти на улицу и просто прогуляться. Потому что нет тротуаров, освещения, в темноте боишься не столько быть изнасилованной или похищенной ради выкупа, сколько просто страшно свалиться в сточную канаву. Или быть сбитой машиной. Здесь нет культуры вождения! Иногда возникает раздражение из-за понимания, какая же пропасть между мной и нигерийцами. У них несколько медленный ритм жизни. Для человека, который привык к иной скорости и хочет быть более эффективным, это тяжело. Но потом вспоминаешь, что это Африка, это их страна и правила, поэтому, будь добра, примирись.

Я не хочу возвращаться в Беларусь. Очень люблю нашу страну, но у меня с ней по-разному складывались отношения. Когда приезжала домой из Европы, думала, ну почему у нас все не для людей, а когда возвращаюсь из Африки, думаю, как же у нас прекрасно: и тротуары, и бесплатная медицина, и люди, которые готовы понять твой угрюмый взгляд. Но не вижу потенциала для профессионального развития, как и не вижу прогресса в развитии страны. Вряд ли проживу в Нигерии всю жизнь, но провести здесь одно или даже несколько десятилетий хотела бы. Здесь у меня больше перспектив в развитии карьеры и зарабатывании денег. Даже несмотря на очевидные сложности в устройстве местной жизни, мой уровень жизни по материальным возможностям выше, чем был в Беларуси.