В США сорван джек-пот в размере 570 миллионов долларов 1 7.01.2018, 18:39

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Кто сорвал джек-пот, пока не известно.

В субботу, 6 января, состоялся розыгрыш очередного тиража популярной американской лотереи Powerball. Кто-то в штате Нью-Гемпшир сорвал джек-пот в размере 570 миллионов долларов, передает fakty.ua.

Известно, что счастливый билет был приобретен в городе Мерримак в магазине Reeds Ferry Market. Владелец магазина получит от Powerball премию в размере 75 тысяч долларов.

Кто сорвал джек-пот, пока не известно. Этот человек может разбить всю сумму на 30 ежегодных выплат и тогда получит практически полностью 570 миллионов долларов. Если же он выберет единовременную выплату, то ему достанется около 300 миллионов долларов.

Напомним, 5 января, в США был сорван джек-пот в размере 450 миллионов долларов в лотерее Mega Millions.