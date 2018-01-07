В Лидском районе неизвестный резал шины у неправильно припаркованных авто 20 7.01.2018, 18:48

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Иллюстрационное фото

Теперь хулигана ищут, а на владельцев машин составили протоколы.

Неизвестный злоумышленник в городе Березовка Лидского района порезал шины трех автомобилей. Владельцы припарковали свои авто на улице Ленина с нарушениями правил дорожного движения.

Видимо, «мститель» таким образом решил напомнить им об установленных правилах парковки. Резал шины он под покровом ночи. Теперь милиция ищет злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». А потерпевшим – владельцам неправильно припаркованных авто – придется понести административную ответственность. За нарушение ПДД составлены административные протоколы, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Фото: УВД Гродненского облисполкома

Еще один хулиган повредил несколько машин в самом областном центре. В два часа ночи он шел по улице Курчатова, пиная ногами припаркованные автомобили. Два из них в итоге оказались повреждены. Но машины в Гродно, в отличие от пострадавших авто в Березовке, были припаркованы правильно.