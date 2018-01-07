Как зубры помогают снять стресс 2 7.01.2018, 18:54

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Фото: greenbelarus.info

Наблюдение за зубрами в режиме онлайн помогает снять стресс и получить позитивные эмоции.

Как снять стресс на работе и получить позитивные эмоции? Смотрите в любое время, как зубры трапезничают на подкормочной площадке с польской стороны Беловежской пущи в лесничестве Бровск.

Просто зайдите на сайт проекта и наблюдайте за поведением зубров даже ночью. В тёмное время суток съёмка ведётся с включенной инфракрасной подсветкой.

Кроме зубров на поляну заходят олени, кабаны, лисы, куницы, зайцы. Как повезёт. Если возможности постоянно смотреть на экран нет, оставляйте трансляцию в открытой вкладке и слушайте звуки лесных жителей. Это действительно расслабляет. Когда услышите чавканье - это пришли зубры.

Вы также можете сделать скриншот интересных моментов и поделиться на тематической странице в Фейсбуке.

В охотничьем хозяйстве «Красный Бор» также ведут круглосуточную онлайн-трансляцию.

Как пишет wildlife.by, камеру установили в одном из самых укромных и удалённых от человека уголков охотничьего хозяйства. Для работы веб-камеры используется мобильный интернет. При зависании изображения специалисты рекомендуют подключиться заново или повторить попытку через некоторое время.