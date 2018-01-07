Православное Рождество: разница в датах, единство в сути 2 7.01.2018, 19:08

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Поздравлениями с «католическим» или «православным» Рождеством белоруса не удивить.

Так уж повелось, что один и тот же праздник – Рождество Христово – мы празднуем по новому стилю (или григорианскому календарю, который сейчас актуален в светском обществе практически во всём мире) 25 декабря. Впрочем, по старому стилю (по юлианскому календарю) мы празднуем его также 25 декабря. Только во внецерковном обществе это уже 7 января, пишет np.by.

Странности православного Рождества

Первая и самая главная странность, которая делает совершенно очевидной различие между «воцерковлёнными» и «невоцерковлёнными» христианами – это рождественский (или пилиповский) пост, который приходится как раз на Новый год. А в пост, сами понимаете, и веселье неуместно, да и ограничения в питании имеют место.

Вторая странность уже упоминалась выше – что и западные, и восточные церкви празднуют Рождество 25 декабря. Но использование разных календарей превращает один праздник в два. И, в отличие от Пасхи, они никогда не совпадают, как не совпадают два разных календаря.

Странность и удивительность также в том, что разные традиции привели к появлению традиций празднования Рождества по юлианскому календарю даже в рамках Католической церкви. Так, например, украинские католики восточного (византийского) обряда (их ещё называют греко-католиками) отмечают Рождество именно так. А вот в Беларуси празднование Рождества и Пасхи у греко-католиков традиционно (ещё со времён Великого Княжества Литовского) соответствует грегорианскому календарю. Вот такие парадоксы у чудесного праздника.

Юлий Цезарь против папы Григория: две истории, два календаря

Так называемый юлианский календарь был создан во времена правления Юлия Цезаря (45 год до н.э.) и представлял собой «солнечный» календарь, поскольку ключевыми были точки прохождения нашей звездой основных вех – зимних и летних солнцестояний, весенних и осенних равноденствий. У юлианского календаря была одна особенность – Пасха могла выпасть в буквальном смысле на любой день недели. Главное – чтобы день этот был после еврейской Пасхи («еврейских кучек», народное название).

Григорианский календарь, разработанный в том же Риме в XVI веке, был назван «звёздным» или «астрономическим» календарём, поскольку учитывал и движения других небесных светил, а не только солнца. И хотя главное в нём была именно достоверность астрономическая, а не богословская, точность этого календаря оказалась выше, чем у юлианского, благодаря чему он стал распространяться по миру.

Сегодня абсолютное большинство государств использует именно это, григорианское летоисчисление. При этом некоторые православные церкви до сих пор используют именно юлианский календарь для расчёта движимых праздников, и в первую очередь – Пасхи. Впрочем, согласно с традицией, устанавливается главное христианское торжество уже именно в воскресенье.

Кроме того, одиннадцать православных церквей из восемнадцати сегодня используют для исчисления праздников новоюлианский календарь, который совпадает (и вплоть до 2.800 года будет совпадать) с григорианским.

Традиции православного Рождества

Православие считается наиболее многочисленной христианской конфессией в Беларуси, поэтому неудивительно, что многие традиции празднования Рождества ассоциируются у нас с православным вероисповеданием.

Традиция строгого поста в Сочельник. В этот день до появления на небе первой звезды предписывался строгий пост для всех, кроме младенцев и стариков. Позднее правило (жёсткое, если не жестокое, в силу создания монахами и для монахов) было смягчено для мирян – в отношении беременных женщин, а также болеющих и путешественников. Впрочем, и им рекомендовалось обходиться по возможности хлебом и водой. Заканчивался пост с появлением первой звезды, и совершенно понятно, что ждали её в буквальном смысле как манны небесной, особенно, если вспомнить о предшествующем Рождеству 40-дневном пилиповском посте.

Кстати, предрождественский пост, – единственный, с которым на всём его протяжении были связаны ограничения по мытью. Да-да, православным рекомендовалось обходиться без бани весь этот период. Даже в Великом посте такое правило существовало лишь относительно Страстной недели, а здесь – больше месяца не мыться! Впрочем, объяснялось это достаточно просто, и не только высокими материями. Для того, чтобы вытопить баню, нужно было проделать множество тяжёлых физических работ – привезти из лесу, напилить и наколоть дров, натаскать воды. Сделать это при скудном постном питании практически невозможно. Вот и ограничивали поклонников чистоты, так сказать, в заботах о душе.

Подарки и празднования

Ещё одной важной частью Рождества является традиция обмена подарками. В память о дарах, которые принесли Новорождённому Младенцу волхвы, принято обмениваться подарками с близкими людьми. Кстати, в отличие от западной традиции, традиции восточные обязывают делать подарки только действительно близким людям – в том числе, и крестникам и крёстным.

Традиция рождественских представлений, батлеек. В сущности, эта традиция имеет корни и в восточной, и в западной религиозной культуре, а в Беларуси расцвет батлеек пришёлся на XVI-XVII века, когда на наших землях господствующей конфессией было греко-католичество (уния). Сочетая в себе плоскостное изображение самой батлейки и чёткое разделение уровней представления, взятые из православной традиции, и объёмные движущиеся фигурки, характерные для традиции католической, батлейка стала поистине народным спутником Рождества.

Во многих источниках вы найдёте сегодня также традицию колядования, приписываемую православной традиции. Однако в действительности это – чистое язычество, «даже если колядовать в домах родственников». Хотя традиция эта действительно очень глубоко въелась и считается поистине народной.

Православные запреты на Рождество

Как и на прочие праздники, в Рождество запрещалось выполнять тяжёлые домашние работы, а также – прясть, ткать, вязать и совершать прочие действия, могущие послужить «связыванию» летающих во множестве в этот период невидимых духов. Этот запрет имеет дохристианское происхождение: так, считалось, что в период пилиповского (предрождественского) поста в дом приходят духи предков, а также диких животных. Первые – в основном, с добрыми намерениями, вторые – далеко не всегда. На всякий случай рекомендовалось прятать подальше волчьи и медвежьи шкуры, а также охотничий инвентарь.

Убитые же в период предрождественского поста и в 12-дневный период самого Рождестве животные и птицы, по поверьям, кликали беду, – от голода и до нападений диких животных на хозяев дома и их скот.

Святки

Собственно праздником Рождества Христова в православной (впрочем, правильнее было бы сказать — дохристианской) традиции начинались Святки или Святые вечера. Это 12-дневный период, умещающий в себя воспоминания о Сретении и Крещении Христа, а также о приходе волхвов с дарами.

В языческом мировосприятии период, называемый «Каляды», считался периодом борьбы тьмы и света. Именно из язычества берут своё начало традиции святочных гаданий. В христианстве же (в том числе, в православии) гадание находится «вне закона», ведь оно представляет собой попытки узнать то, что человеку знать до поры не следует.

Впрочем, в период Святок православная традиция на гадания (особенно – гадания незамужних девушек на суженого) смотрит сквозь пальцы.

Традиции православного Рождества довольно обширны и многочисленны. И хотя зачастую крайне сложно вычленить именно традиции православные, ведь они переплетены с языческими и на протяжении многих веков были подвержены сильным западным влияниям, это не мешает нам радоваться общему для всех христиан празднику. Даже если сама по себе дата условна, а традиции – разношёрстны и имеют множество смыслов и толкований. Главное – помнить о Том, Кто воплотился в человеческом теле больше двух тысячелетий назад. И – зачем Он это всё-таки сделал.

С Рождеством Христовым!