Европейская экономика посрамила мрачные предсказания 3 7.01.2018, 19:37

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Экономический рост наблюдается сейчас во всех странах.

Европейская экономика встречает 2018 год на большом подъеме, приводит слова главного экономиста Sparebank1 Markets Харалда Андреассена норвежское издание Aftenposten (перевод - inosmi.ru).

Ситуация в экономике ЕС лучше, чем когда-либо.

Рост по всему континенту

В последний год экономика всех стран, входящих в ЕС и ЕАСТ, выросла на 1% или больше. Впервые с 1 квартала 2007 года все эти 31 экономики демонстрируют столь устойчивый рост, о чем говорят цифры, приводимые Евростатом.

В Германии оптимизм в экономике достиг за осень 2017 года наивысших уровней с момента падения стены. IFO, агентство, анализирующее настроения среди немецких предприятий, испытывало настоящие проблемы, подбирая все новые хвалебные слова в своих ежемесячных отчетах.

В июне прошлого года настроение описывалось как «эйфория», но с тех пор оптимизм продолжал расти.

«Немецкая экономика празднует так, как будто каждый день у нее последний», — заметил в ноябре Карстен Бржески (Carsten Brzeski), старший экономист банка ING.

Он ссылается на то, что оптимизм в стране не разрушила даже нестабильность в немецкой политике.

«Нынешняя ситуация в Германии — прекрасная иллюстрация к тому феномену, который в течение всего года был характерен для всей еврозоны. Растущее доверие и сильный рост идут рука об руку с политической неуверенностью и нестабильностью», — говорит Бржески.

Соседняя с Германией Франция также переживала в 2017 году существенный подъем.

В общем и целом активность в промышленности в еврозоне — самая высокая с момента начала ее измерения в 1997 году. Это подтвердил ежемесячный индекс PMI за декабрь, опубликованный во вторник.

Нехватка рабочей силы

Сильный рост привел к тому, что Европейский центральный банк был вынужден изменить свой прогноз роста в еврозоне. Сейчас похоже, что 2017 год станет лучшим с момента начала финансового кризиса, рост ВВП составил 2,4%. Это быстрее, чем и в США, и в Великобритании, по прогнозам ОЭСР.

Да и уровень безработицы, бывшей большой головной болью в еврозоне с момента начала финансового кризиса, неуклонно снижается. В самый плохой год, 2013, он составлял более 12%.Сейчас безработица находится на отметке 8,8 %.

Впрочем, различия между странами велики. В Испании безработица по-прежнему составляет более 15%, а в Греции более 20%. Вместе с тем уровень безработицы в Германии составляет 3,6%, это самый низкий уровень с момента объединения востока и запада страны.

«Одна из самых больших проблем в Германии — нехватка рабочей силы. В стране рекордно большое число вакансий», — говорит Андреассен.

Опасаются пузыря в Румынии

Страны ЕС на востоке Европы тоже переживают хорошее время. В некоторых странах, однако, предупреждают о галопирующем росте цен и финансовых пузырях.

Самый бурный рост отмечается в Румынии, где экономика за один год выросла на 8,6%.

«Румыния — не Китай. Совершенно очевидно, что такой рост не является устойчивым», — говорит Ионут Думитру (Ionut Dumitru), возглавляющий Фискальный совет Румынии, экспертный совет, наблюдающий за состоянием экономики страны.

В Чехии сильный рост зарплат и цен на жилье привел к тому, что Центробанк дважды в течение 2017 года повышал проценты по вкладам. Безработица в стране находится на рекордно низком уровне в 2,7 %.

Впрочем, Андреассен не видит никакой угрозы того, что пузыри в отдельных странах могут сказаться на европейской экономике в последующие годы.

«В отличие от США и Великобритании, где уровень безработицы очень низок, Европе еще есть над чем работать. Но, похоже, что хорошие темпы роста сохранятся и в будущем»,

Выборы и низкий рост в Италии

Андреассен считает, что есть несколько факторов, способствующих тому, что еврозона наверстывает упущенное за время после финансового кризиса медленнее, чем США и Великобритания.

«Во-первых, у США не было Греции. Во-вторых, Европа позже начала наводить порядок в финансовом секторе и выдвигать требование, чтобы банки создавали капитал. Потребовалось время, чтобы создать банковский союз в еврозоне, но постепенно в этой области удалось осуществить немало. Были сделаны важные шаги вперед», — считает он.

Андреассен подчеркивает, что в европейской экономике все еще есть проблемы, и отмечает, что особенно негативно выделяется Италия. В марте в стране парламентские выборы, а это может привести к росту нестабильности.

Тем не менее, главный экономист считает, что евро устойчив.

«Когда мы обсуждаем проблемы и недостатки евро, легко забыть о том, что старая система с местными валютами также имела существенные проблемы, связанные с инфляцией и нестабильностью. Немногие хотят вернуться к лирам, песетам и франкам», — говорит Андреассен.

74% жителей еврозоны к евро относятся положительно, если верить свежайшим данным исследования «Евробарометра», проводящегося раз в полгода. Это самый высокий показатель, начиная с 2004 года.