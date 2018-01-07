«Заяц», распыливший баллончик в лицо контролеру, получил крупный штраф 20 7.01.2018, 19:49

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Фото: onliner.by

Безбилетника наказали штрафом в 2 тысячи рублей.

В октябре прошлого года в Минске безбилетник брызнул перцовым баллончиком в глаза контролеру. Через несколько дней его нашли и задержали, а в январе суд вынес свой вердикт — штраф почти в 2 тысячи рублей. Об этом tut.by сообщила помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян.

5 января суд Первомайского района столицы вынес обвинительный приговор: мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 80 базовых величин (1960 белорусских рублей, или чуть менее 1000 долларов).

Также с безбилетника взысканы в доход государства процессуальные издержки в сумме 0,18 рубля. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленные законодательством сроки.

Напомним, 11 октября контролеры проверяли билеты у пассажиров троллейбуса 29-го маршрута в районе Севастопольского парка. У одного из них проездного документа не оказалось. Когда безбилетника вывели из троллейбуса, он брызнул перцовым баллончиком в глаза контролеру, а затем убежал. Контролер получил ожог.

Узнав о том, что его разыскивают, мужчина испугался и решил связаться с пострадавшим контролером через диспетчера контрольно-ревизионной службы КУП «Минсктранс». Он узнал данные пострадавшего, чтобы принести извинения. Контролер тут же сообщил об этом в милицию.

Мужчину задержали на встрече с контролером и доставили для дачи объяснений. Им оказался 54-летний житель столицы. Мужчина пояснил, что в тот вечер ехал по личным вопросам от остановки «Дом кино» в сторону улицы Калиновского. Зайдя в троллейбус № 29, он не стал оплачивать проезд, поскольку у него не было денег.