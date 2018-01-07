Патриарх Кирилл на Рождество обеспокоился судьбой наличности 7.01.2018, 20:07

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Патриарх Кирилл

РПЦ очень озабочена вопросом опасности отказа от наличных денег в пользу банковских карт.

Русская православная церковь очень озабочена вопросом опасности отказа от наличных денег в пользу банковских карт. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА «Новости».

«А если вдруг в какой-то момент исторического развития доступ к этим карточкам будет открываться в ответ на вашу лояльность?» — задался вопросом владыка.

Предстоятель РПЦ привел в пример некое европейское государство, где желающим получить гражданство или вид на жительство предлагают посмотреть ролик, в котором рассказывается о жизни страны, ее обычаях и законах. По словам патриарха, в этом видео, в частности, ярко представлена тема ЛГБТ. «А что если доступ к финансам будет ограничен вот такого рода условиями? Вот об этих опасностях сегодня церковь говорит во весь голос», — подчеркнул священнослужитель. Он добавил, что внедрение цифровых технологий обеспечит большую эффективность процесса принятия решений и это, по его мнению, хорошо.

В этом же интервью патриарх высказал точку зрения, что в обществе всегда будет существовать расслоение на богатых и бедных. Он отмечал, что очень важно, чтобы этот разрыв сокращался, и этим должны заниматься власти.

В марте прошлого года председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что уровень жизни патриарха Кирилла «далек от уровня даже очень богатого человека». Он отмечал, что у предстоятеля РПЦ «нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график». Так Легойда прокомментировал слухи о том, что владыка живет в роскоши.