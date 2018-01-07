Александр Глеб: 120 миллионов за Коутиньо? Жаль, что мне уже не 22 7 7.01.2018, 20:21

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Александр Глеб

Один из лучших белорусских футболистов прокомментировал трансфер бразильца из «Ливерпуля» в «Барселону».

Бывший полузащитник "Барселоны" Александр Глеб поделился мнением о сумасшедшем трансфере Филиппе Коутиньо.

- "Барселона" выложила "Ливерпулю" за Коутиньо 120 миллионов евро. Плюс предусмотрены немаленькие бонусы. Мир продолжает сходить с ума?

- Да, пожалуй. Раньше все говорили о нереальных суммах за Криштиану Роналду, потом за Бэйла. А затем пошло-поехало. 120 миллионов… То, что сейчас происходит, – невероятно! Чувствую, через пару лет уже полмиллиарда евро за трансфер – будет нормальной ценой. Не знаю… Какие-то сумасшедшие бабки тратятся на покупку игроков.

- У вас не пропадает желание смотреть футбол после таких покупок, когда на первый план порой выходит битва кошельков?

- Да нет, почему? Не пропадает. Это же дело клубов. Решили потратить такие суммы, согласовали трансфер, все всех устроило – и вперед. Да, бабки сумасшедшие. Но ведь это не первый уже такой переход.

- А Коутиньо настолько крут, чтобы за него выкладывать суммы, даже близкие к 120 миллионам?

- А Бэйл разве стоил таких денег? А Неймар? Ну конечно нет! Просто сейчас все настолько раскручено… И чем дальше – тем будет веселее (улыбается). Даже не знаю, что происходит.

- Вам не жаль, что сейчас вы не играете в Англии или Испании?

- Да, есть сожаление, что мне сейчас не 22 (смеется).

- Могли бы неплохо подзаработать.

- Ну… Времена меняются. Когда я играл в "Штутгарте", Балаков стоил серьезных денег. Потом суммы выросли в два-два с половиной раза. И все думали: е-мое, куда все катится, вау, супер! А сейчас просто невероятный рывок в финансовом плане.

- Видите в этом какие-то положительные моменты?

- Эти истории – хороший пример молодым игрокам: ройте, работайте, цепляйтесь, все зависит от вас! Можно и поиграть, и заработать. В футболе в принципе сейчас можно все, если ты находишься в топе, на коне.

- А с чисто футбольной точки зрения вам нравится Коутиньо?

- Да, — цитирует Глеба sport-express.ru.