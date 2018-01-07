Адвокат Ахмадинежада опроверг данные об аресте экс-президента Ирана 7.01.2018, 20:36

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Махмуд Ахмадинежад

Ранее сообщалось, что экс-глава Ирана был задержан за поддержку протестов.

Информация об аресте бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада в Ширазе не соответствует действительности. Об этом журналистам, как пишет портал Erm News, рассказал адвокат Ахмадинежада. Его имя издание не уточняет. Также не раскрывает оно и подробностей о месте нахождения иранского политика, передает РБК.

Ранее, 7 января, об аресте Ахмадинежада в Ширазе со ссылкой на несколько «надежных источников» в Тегеране сообщила базирующаяся в Великобритании газета al-Quds al-Arabi. Экс-глава Ирана, по данным собеседников издания, был задержан накануне за поддержку протестов, которые начались в Иране в конце декабря прошлого года.

Поводом для этого, как утверждали источники газеты, послужило выступление Ахмадинежада 4 января перед демонстрантами в городе Бушир. В ходе него бывший президент Ирана заявил, что, по его мнению, «некоторые нынешние [иранские] чиновники живут вдали от проблем [обычных] людей, ничего не знают о реальном положении дел общества». «Иран сегодня страдает от бесхозяйственности, а не из-за отсутствия экономических ресурсов», — также отмечал Ахмадинежад, подчеркивая, что «члены правительства [нынешнего президента республики] Хасана Роухани считают, что им принадлежит абсолютная власть, а [обычные] люди — всего лишь невежественное общество, которое ничего не понимает».

Эти слова власти Тегерана, как отмечала al-Quds al-Arabi, сочли «разжиганием беспорядков». Ахмадинежада, по информации собеседников газеты, они надеялись посадить под домашний арест.

Массовые протесты по всему Ирану начались 28 декабря прошлого года. Участники акций выступали против роста цен, безработицы и коррупции. Однако лозунги протестующих были не только экономическими и политическими, но и антиклерикальными. Так, на некоторых демонстрациях митинговавшие требовали ухода с поста верховного лидера страны Али Хаменеи, которого протестующие также называли «диктатором». Кроме того, некоторые участники акций выступали за смену государственного строя, требуя возвращения в страну наследника шаха, свергнутого во время революции 1979 года.