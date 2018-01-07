Как питаются белорусы 11 7.01.2018, 20:56

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Сельские жители едят мало овощей и фруктов, но много хлеба.

Агропромышленный комплекс производит молока и молочных продуктов вдвое больше, чем могут съесть и выпить белорусы. Мы самообеспечиваем себя мясом, яйцами, сахаром и т.д. Но при этом не все семьи одинаково хорошо питаются. Домохозяйства с детьми часто отказывают себе в мясных и рыбных блюдах и подают на стол картофельные. Сельские жители едят мало овощей и фруктов, но много хлеба, пишет neg.by.

Продовольственная ситуация проанализирована в главе 3 Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь до 2030 г., утв. постановлением Совмина от 15.12.2017 № 962.

По итогам 2015 г. ежегодно 1 житель Беларуси потребляет 89 кг мяса и мясопродуктов, 254 – молока и молокопродуктов, 13,2 – рыбы и рыбопродуктов, 145 – овощей, 79 кг фруктов и ягод, 288 штук яиц.

В среднем за 2013–2015 гг. страна за счет собственного производства удовлетворяла потребность внутреннего рынка в молоке и молокопродуктах на 213%, мясе и мясопродуктах – на 131%, яйцах – на 130%, сахаре – на 201%, в масле растительном – на 112% (по ассортименту – на 40%).

Высокой остается доля некоторых импортных продуктов в розничной торговле: фруктов – 89%, кондитерских изделий из сахара – 31%, фруктовых и овощных соков – 28%, масла растительного – 76%, крупы гречневой – 39%, детского питания – 33%.

Недостаточная покупательная способность населения и экономическая доступность продуктов остаются сдерживающим фактором совершенствования структуры питания населения, отмечено в доктрине. Отсутствие роста реальных доходов населения не позволяет поддерживать сбалансированное питание. В 2015 г. сократилось потребление отдельных видов свежих овощей, фруктов, всех видов рыбы и некоторых молочных продуктов.

Наиболее уязвимыми в продовольственном плане остаются домашние хозяйства с детьми. В 2015 г. семьи с 1 ребенком потребляли в расчете на члена домашнего хозяйства в год 71 кг мяса и 14 кг рыбы, с 2 детьми – 60 и 12 кг, с 3 детьми – 58 и 11 кг. В семьях с тремя детьми отмечено самое высокое потребление картофеля.

Значительными остаются различия в рационе питания городского и сельского населения. По данным за 2015 г. уровень потребления молокопродуктов на селе на 28 кг ниже, мяса – на 6 кг, фруктов и ягод – на 23 кг. Хлеба в сельской местности потребляют больше на 24 кг. Причина – недостаточные для качественного питания уровень доходов сельского населения и эффективность продовольственного снабжения территорий.

Наблюдается зависимость калорийности питания от уровня доходов населения. Калорийность рациона в домашних хозяйствах высшей (20-процентной) группы по доходам на 33% превышает показатель низшей группы, а расходы на покупку продуктов питания отличаются на 54%.

Увеличивается доля расходов на питание в структуре потребительских расходов населения. В 2015 г. этот показатель составил 41,9%, тогда как в 2010 г. – 39%. В связи с этим повышение качества питания населения и увеличение потребления экологической и органической продукции в стране в первую очередь связаны с обеспечением ее экономической доступности для всех категорий населения.