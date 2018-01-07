Российскую авиабазу в Сирии вновь атаковали с воздуха 6 7.01.2018, 21:11

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Нынешняя акция против базы Хмеймим стала уже третьей за последние две недели.

Российская авиабаза Хмеймим на северо-западе мухафазы Латакия 6 января подверглась атаке беспилотника. Об этом тогда же сообщил Сирийский центр мониторинга прав человека (SOHR).

Дрон был запущен некоей исламистской группировкой, действующей в сельской местности на северо-востоке Латакии. Российские военные сбили аппарат, передает graniru.org.

Данных о пострадавших и ущербе технике нет.

Нынешняя акция против базы Хмеймим стала уже третьей за последние две недели. 27 декабря 2017 года появилась информация, что боевики Исламской партии Туркестана обстреляли базу ракетами "Град". Сообщалось о трех выпущенных снарядах, два из которых были сбиты системой ПВО "Панцирь", а третий упал вдали от Хмеймим. После атаки российская авиация начала массированную бомбардировку района Джиср-эш-Шугур в мухафазе Идлиб - основной базы Исламской партии Туркестана, откуда, как утверждалось, и были выпущены ракеты.

В среду "Коммерсант" сообщил, что боевики некоей исламистской группировки 31 декабря обстреляли Хмеймим из минометов. Как утверждалось, уничтожены четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и транспортный самолет Ан-72, а кроме того, от попадания снаряда взорвался склад боеприпасов. Число пострадавших российских военных, передавала газета, могло составить больше десятка.

Между тем Минобороны России, подтвердив на другой день факт минометного обстрела и сообщив о гибели двух военных в результате атаки, сообщение об уничтожении самолетов назвало фейком.

Однако позже в четверг военный журналист Роман Сапоньков написал на своей ВК-странице, что техника все же пострадала, и в доказательство этого привел фотографии обстрелянных самолетов. При этом, по информации журналиста, которую он назвал предварительной, пострадало не семь единиц техники, а десять: шесть Су-24, один Су-35С, один Ан-72, а также один самолет-разведчик Ан-30 и один вертолет Ми-8. Обратно в строй, добавил Сапоньков, ввели лишь три обстрелянных самолета: два Су-24 и Су-35С.

В то же время SOHR в своем субботнем сообщении писал, что обстрел 31 декабря велся не из минометов, а, как и 6-го числа, с беспилотника.

11 декабря базу Хмеймим посетил Владимир Путин. Там он объявил, что победа над исламистами в целом достигнута и теперь "значительная часть" российских войск будет выведена из Сирии.