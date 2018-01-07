Золотовалютные резервы Беларуси продолжают сокращаться 6 7.01.2018, 21:45

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За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились почти на 100 миллионов долларов.

На 1 января золотовалютные резервы Беларуси составили 7 миллиардов 315 миллионов долларов.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщили в управлении информации и общественных связей Национального банка.

За декабрь 2017 года золотовалютные резервы снизились на 98 миллионов долларов, или на 1,3%.

Резервы сократились в декабре в связи с погашением правительством и Национальным банком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 501 миллиона долларов.