МАЗы одолели около 40 экипажей в дюнах «Дакара» 3 7.01.2018, 21:58

2,269

Белорусские экипажи благополучно преодолели первый этап ралли-рейда «Дакар».

МАЗ Сергея Вязовича показал на 31-километровом прологе шестое время, оставив позади около 40 гоночных грузовиков.

Юбилейный «Дакар» стартовал в Перу. После подиума в Лиме гонщики переместились в прибрежный город Писко, на окраине которого их ожидал небольшой скоростной участок. Для пролога организаторы ралли выбрали далеко не самую простую песчаную трассу с дюнами. Впрочем, каких-либо сложностей у белорусов она не вызвала — все МАЗы прошли этап на хорошей скорости и без происшествий, передает tut.by.

«Спецучасток оказался гонщикам знакомым. Дело в том, что его уже „покоряли“ в 2013 году, только в другом направлении. Белорусские экипажи преодолели маршрут гладко, практически в одном темпе, — рассказали в velcom, обеспечивающем бесплатную мобильную связь с командой. — Трасса с дюнами позволила „вкатиться в гонку“, легкого начала никто и не ожидал. Причем на небольшом спецучастке белорусы сумели обогнать другие экипажи. Особенно в этом преуспел Алексей Вишневский, который обошел Renault и Scania».

МАЗ Сергея Вязовича преодолел спецучасток за 27 минут, заняв шестое место в турнирной таблице. От победителя этапа — чеха Алеша Лопрайса — белорусский экипаж отстал почти на 2 минуты. На минуту больше провел на трассе Алексей Вишневский, который приехал десятым. Строчкой ниже финишировал Александр Василевский с отставанием от лидера в 3 минуты.

Второй этап пройдет в окрестностях Писко. После короткого лиазона экипажам предстоит преодолеть на время спецучасток протяженностью 267 км. Среди основных препятствий — опасные каньоны и коварные дюны.

Белорусские гонщики выступают в «Дакаре» в седьмой раз. Основная цель — войти в число сильнейших экипажей по итогам ралли в зачете грузовиков. «Дакар-2018» проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км, причем существенная часть маршрута приходится на высокогорье. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.