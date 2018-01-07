Уникальный костел в Смолянах исчезает на глазах 1 7.01.2018, 22:14

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Государство не заинтересовано восстановлением католической святыни.

Доминиканские костел и монастырь в Смолянах скоро могут исчезнуть: государство не заинтересовано восстановлением католической святыни, пишет «Белсат».

Заброшенный монастырь несколько лет назад местные власти попытались снести, к счастью, тогда минским активистам удалось защитить памятник истории. Однако сейчас и костел, и монастырь стоят без крыш, а двери и окна давно утеряны.

«Состояние костела очень плохое: остались фрагменты свода и остатки амвона. В некоторых окнах осталась оригинальная столярка, но уже без стекла», — говорит архитектор Дмитрий Савельев.

О реставрации речи нет: если государство рано или поздно может выделить деньги на реставрацию замка в Смолянах, восстановлением костела могут заняться разве только католики, а их здесь практически не осталось.

«Ситуация с костелом в Смолянах патовая: это Восточная Беларусь — католиков там сейчас очень мало», — говорит историк Тимофей Акудович.

Если так будет и дальше, вскоре эти памятники истории могут быть потеряны навсегда.

«Мечтаю, чтоб весь центр Смолян внесли в государственный список как ландшафтный заповедник. Для этого нужна заинтересованность государства. Ее нет», — добавляет Акудович.