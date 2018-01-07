Мужскую сборную Беларуси по биатлону вслед за женской сняли с эстафеты 4 7.01.2018, 22:36

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Женская и мужская сборные на двоих собрали 16 штрафных кругов и были сняты с дистанции.

Нынешнее православное Рождество наши биатлонисты запомнят надолго. Сложно припомнить, когда и женщины, и мужчины в одень день проваливали эстафету. Но этот день настал. Белорусок в это воскресенье, намотав четыре штрафных круга, с дистанции сняли. Их «успех» через несколько часов повторили и подопечные Василия Большакова, собравшие 12 кругов, пишет «Трибуна».

Женская гонка, проходившая в неприятном тумане, начиналась весьма обнадеживающе. Отстрелявшись дважды на ноль, Надежда Скардино передала эстафету другой Надежде - Писаревой – третьей. Впереди была лишь Франция и Италия. Отставание от первых составляло 14 секунд. Ожидалась интересная борьба за призы. Но Писарева скользила медленно. Пробежав 1,5 километра, он уже уступала лидеру 27 секунд. Несмотря на это, на стрельбище Надежда отработала без дополнительных патронов и вышла со стадиона второй. Но вот на стойке она использовала 3 «допа» и на передачу «палочки» пришла лишь седьмой.

22-летней Динаре Алимбековой, принявшей эстафету, было что доказывать. Но все получилось очень плохо. На лежке она заработала три штрафных круга.

В итоге Динара хоть и обошлась без промахов на стойке, передала эстафету Дарье Домрачевой лишь 16-й. Беларусь проигрывала лидирующей Франции больше четырех минут. По большому счету, Домрачевой можно было просто катить в свое удовольствие. Однако на своем первом огневом рубеже Дарья «привезла» себе штраф, а потом и вовсе была снята с дистанции, отстав от лидеров на целый круг. В итоге победу праздновали француженки. На второй позиции разместились немки, на третьей – Швеция.

Мужчины пошли еще дальше. Команда наколлекционировала 12 штрафных кругов. Если Владимир Чепелин, начинавший гонку, отделался лишь 5 штрафами, то у «второго номера» Сергея Бочарникова их было аж 7 – да-да, с тремя дополнительными патронами на каждом рубеже. После этого Беларусь сняли с дистанции. Воробей и Елетнов до огневых просто не добрались. Да и кто знает, что было бы если бы добрались. Победила, к слову, сборная Швеции, опередившая Италию и Норвегию.

В оправдание парням можно сказать, что во время гонки в Оберхофе был дикий туман. Мазали реально все. Но даже при этом 12 кругов–это явный перебор. Больше их было лишь у Финляндии — 13. И то северян остановили на одну стрельбу позже, чем белорусов.