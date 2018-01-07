Белорусы, поляки и немцы чаще всех посещают Львов 1 7.01.2018, 22:31

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Многие наши земляки встречали в столице Галичины и новогодние праздники.

Белорусские туристы по-прежнему занимают третье место среди иностранцев, посещающих Львов - после поляков и немцев. Многие наши земляки встретили в столице Галичины и новогодние праздники, передает «Радыё Рацыя».

О туристических перспективах Львова рассуждает менеджер турагентства Оксана Билык:

Украинские туроператоры уверены, что течение белорусских туристов в столицу Галичины было бы значительно большим при надлежащей организации транспортного сообщения. Из белорусской столицы во Львов ходит только один прямой поезд, и поэтому большинству туристов приходится добираться через Киев или Луцк.