Белорусы, поляки и немцы чаще всех посещают Львов

Белорусы, поляки и немцы чаще всех посещают Львов1
- 7.01.2018, 22:31
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Многие наши земляки встречали в столице Галичины и новогодние праздники.
Белорусские туристы по-прежнему занимают третье место среди иностранцев, посещающих Львов - после поляков и немцев. Многие наши земляки встретили в столице Галичины и новогодние праздники, передает «Радыё Рацыя».
О туристических перспективах Львова рассуждает менеджер турагентства Оксана Билык:
Украинские туроператоры уверены, что течение белорусских туристов в столицу Галичины было бы значительно большим при надлежащей организации транспортного сообщения. Из белорусской столицы во Львов ходит только один прямой поезд, и поэтому большинству туристов приходится добираться через Киев или Луцк.