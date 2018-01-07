Глава МИД Германии назвал основную тему переговоров по формированию правительства 7.01.2018, 22:52

Зигмар Габриэль

Центральной темой переговоров должна стать Европа.

Вопрос будущего устройства Европы должен стать центральной темой консультаций о формировании коалиции между блоком христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает DW.

Об этом в воскресенье, 7 января, заявил министр иностранных дел и член партии СДПГ Зигмар Габриэль в интервью телеканалу ARD. По мнению Габриэля, его однопартийцы "непременно" вынесут на переговоры тему дальнейшего европейского развития.

Также глава МИД отметил, что коалиция, сформированная ХДС/ХСС и СДПГ в 2013 году, слишком много внимания уделяла внутриполитическим темам. Теперь, по мнению Габриэля, наступило время, когда Германия ответит на предложения по реформам, поступившие от французского президента Эмманюэля Макрона. Кроме того, следует делать больше инвестиций в "стабильность Европы", в частности, в образование, считает Зигмар Габриэль.

Сам Габриэль не входит в делегацию СДПГ, которая участвует в консультациях о формировании возможной коалиции с блоком ХДС/ХСС. Однако он призвал участников переговоров к "большей открытости" по отношению к реформам, выдвинутым Макроном. Также политик поддержал инициативу главы социал-демократов Мартина Шульца, который предложил до 2025 года преобразовать Евросоюз в Соединенные Штаты Европы.