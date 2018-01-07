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Как православные верующие отмечают Рождество Христово

  • 7.01.2018, 22:58
Фото: minsknews.by

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

В православных храмах Минска прошли праздничные рождественские богослужения, передает агентство «Минск-Новости».

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Поэтому и отмечают его с особой торжественностью, свидетельствуя о том, что в мир пришел Спаситель.

— Христос родился, Бог воплотился! — радостно возглашают в этот день и священнослужители, и прихожане.

Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by
Фото: minsknews.by

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