Как православные верующие отмечают Рождество Христово 7.01.2018, 22:58

Фото: minsknews.by

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

В православных храмах Минска прошли праздничные рождественские богослужения, передает агентство «Минск-Новости».

Рождество Христово — второй по значимости христианский праздник после Пасхи. Поэтому и отмечают его с особой торжественностью, свидетельствуя о том, что в мир пришел Спаситель.

— Христос родился, Бог воплотился! — радостно возглашают в этот день и священнослужители, и прихожане.

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by

Фото: minsknews.by