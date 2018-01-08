В Германии прошли соревнования по метанию новогодних елок 1 8.01.2018, 7:34

На соревнованиях официально разрешено употреблять глинтвейн.

В немецком городке Вайденталь 7 декабря состоялся 12-й чемпионат по бросанию рождественских елок, сообщает газета Die Rheinpfalz (перевод – gordonua.com).

Участники – и мужчины, и женщины – метают деревья как копье и молот, а также бросают их через планку. Результаты, полученные в разных дисциплинах, суммируют, чтобы определить победителя. На соревнованиях официально разрешено употреблять глинтвейн.