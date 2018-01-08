Видеофакт: Небо над Татарстаном озарила странная вспышка 13 8.01.2018, 7:57

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Местные жители утверждают, что слышали грохот, чувствовали вибрации, а затем стало светло, как днем.

Небо над российской республикой с особым статусом Татарстан в ночь на Рождество озарила странная вспышка.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Местные жители утверждают, что слышали грохот, чувствовали вибрации, а от вспышки стало светло, как днем, после чего небо приобрело красный оттенок.

Исходя из сообщений очевидцев, яркая вспышка произошла 7 января около 0:20.

Отмечается, что яркий свет в небе видели в Набережных Челнах, Нижнекамске, Елабуге, Чистополе, Альметьевске, Заинске, Менделеевске и Мензелинске, а также в Вятских Полянах Кировской области.