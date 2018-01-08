Министр Заяц рассказал про белорусский пармезан, хамон и черную икру 24 8.01.2018, 7:59

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Леонид Заяц

Фото: vitbichi.by

Министр сельского хозяйства устроил экскурс по экзотическим продуктам.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц рассказал про «успехи» агропромышленного комплекса (АПК) в 2017 году, сообщает kp.by.

Министр рассказал, что «многие производства молочной, мясной и хлебной продукции были модернизированы». «Мы научились производить те продукты, которые раньше считались исключительно заграничными. Например, белорусский хамон - это свиная нога, которая вялится, сушится, солится 9 месяцев. Или пармезан - сыр, который долгое время надо выдерживать, но и хранится он не в пример дольше, чем молодой сыр. Также освоено производство сыра рокфор с голубой плесенью», - заявил министр.

Напомним, что Россельхознадзор не раз конфисковывал и уничтожал санкционную продукцию, замаскированную под «белорусские изделия».