«Толока» в Гомеле провела аутентичные народные Коляды
- 8.01.2018, 8:08
Активисты в рождественскую ночь погадали и на судьбу Беларуси.
Молодежная организация «Толока» устроила колядование в деревне Михальки на Гомельщине в субботу 6 января. Рождественская группа с козой и медведем, звездоносцем, музыкантами и цыганами отправилась с рождественскими песнями по селу, обходила дома, поздравляла сельчан с Рождеством, сообщает «Белсат».
В доме коза кланялась хозяевам, танцевала, падала на пол и притворялась, якобы, умерла. Как только колядовщиков-толоковцев одаривали угощениями, коза поднималась и снова танцевала.
Прыйшла Каляды ўвечары
Прынесла пірагі ў рэшаце
Паставіла пірагі на стаўпе
Сама села Каляда ў куце
В этом году впервые толоковцы воссоздали обряд сжигания соломенного козла и паука, который они записали во время экспедиции. Обряд символично должен был сжечь все нехорошее, что было в прошлом году.
После обхода домов толоковцы устроили праздничный ужин с традиционным рождественским блюдом — ячменной кутьей. В полночь девушки погадали на свою судьбу.
В полночь девушки погадали на свою судьбу: лили в воду со свечи воск и смотрели на изображение и тень, поджигали газету и по тени определяли свое будущее — замужество и долю. Погадали толоковцы и на судьбу Беларуси, но о результатах не сообщили, чтобы было интереснее жить.