«Толока» в Гомеле провела аутентичные народные Коляды 8.01.2018, 8:08

Активисты в рождественскую ночь погадали и на судьбу Беларуси.

Молодежная организация «Толока» устроила колядование в деревне Михальки на Гомельщине в субботу 6 января. Рождественская группа с козой и медведем, звездоносцем, музыкантами и цыганами отправилась с рождественскими песнями по селу, обходила дома, поздравляла сельчан с Рождеством, сообщает «Белсат».

В доме коза кланялась хозяевам, танцевала, падала на пол и притворялась, якобы, умерла. Как только колядовщиков-толоковцев одаривали угощениями, коза поднималась и снова танцевала.

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Сама села Каляда ў куце

«Стань каза, расхадзіся, панам гаспадарам – пакланіся»

В этом году впервые толоковцы воссоздали обряд сжигания соломенного козла и паука, который они записали во время экспедиции. Обряд символично должен был сжечь все нехорошее, что было в прошлом году.

Толоковская рождественская группа в Михальках под Гомелем

После обхода домов толоковцы устроили праздничный ужин с традиционным рождественским блюдом — ячменной кутьей. В полночь девушки погадали на свою судьбу.

Гадание на воске

Гадание во время сжигания бумаги

В полночь девушки погадали на свою судьбу: лили в воду со свечи воск и смотрели на изображение и тень, поджигали газету и по тени определяли свое будущее — замужество и долю. Погадали толоковцы и на судьбу Беларуси, но о результатах не сообщили, чтобы было интереснее жить.