Шендерович: Путин очень был робкий вначале 4 8.01.2018, 8:13

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В начале правления Путин сильно отличался от себя нынешнего.

Поддержавшие президента РФ Владимира Путина представители элиты покрыли себя позором и развратили главу государства. Такое мнение высказал российский писатель Виктор Шендерович в эфире "Эха Москвы".

"Они – неглупые люди в мокрых штанах. Которые хотят иметь то, что они имеют; хотят иметь блага, которые они имеют. У каждого из них… разная мотивация. От самых пошлых – до усложненных. Стыда от этого не меньше. Позор", – заявил он.

Писатель отметил, что претензии по поводу ситуации в стране нужно предъявлять в первую очередь элите.

"В отличие от пипла так называемого, с которого взятки гладки – везде, в любой стране. А вот с элиты спрос есть... Это в чистом виде предательство элиты. Конечно! Потому что элита – что художественная, что бизнес-элита, что политическая элита – могла бы поставить заслон этому негодяйству и беспределу давно", – подчеркнул он.

Шендерович напомнил, что в начале правления Путин сильно отличался от себя нынешнего.

"Он очень был робкий вначале. Он очень посматривал по сторонам. Я думаю, что он глазам не верил и удивлялся тому, с какой скоростью все ложатся к его сапогам. Он-то был готов к тому, что будет (я думаю) гораздо более серьезное сопротивление. А вдруг они все выстроились в рядок целовать его в плечико. Вдруг кумиры начали признаваться ему в любви, объяснять, что без него вообще жизни нет. И он охренел довольно скоро. Потому что когда тебе элита страны объясняет, что ты великий, то ты через какое-то время, конечно, вынужден просто в это поверить", – рассказал он.

Писатель добавил, что простым людям безразлично, "под каким знаменем придут татаро-монголы", и они будут пытаться выжить при любой власти.

"Кстати, при Сталине меньше вопросов, чем сейчас. Потому что тогда речь шла действительно об угрозе жизни. И надо было быть героем, чтобы выпрямиться в полный рост. И люди платили за это жизнью. Сегодня о такой плате речи не идет. У тебя просто отберут твою синекуру. У тебя просто отберут немножко финансирования. Тебя просто не пустят в телевизор. Никто же никого не расстреляет. Как минимум если… Ну никто же не требует от тебя каких-то революционных действий! Ну, просто не вставай в ряд", – подытожил Шендерович.

Путин был избран на третий президентский срок в 2012 году. До этого он возглавлял РФ с 2000-го по 2008 годы. Очередные президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.

Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведенного с 1-го по 5 декабря, действующего президента на выборах готов поддержать 61% респондентов.