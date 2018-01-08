«Криптовалюты накачивают — это факт» 8 8.01.2018, 8:17

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Белорус рассказал о торговле токенами на биржах.

Капитализация эфира, биткоина и множества других криптовалют превышает $780 млрд, а их основатели по состоянию могут подвинуть именитых бизнесменов из списка Forbes. Момент для майнинга упущен, говорят владельцы криптовалют, — теперь настало время спекуляций на биржах. Журналисты onliner.by поговорили с криптотрейдером и узнали, реально ли на этом заработать и что нужно знать перед тем, как подаваться в спекулянты.

Артем начал майнить криптовалюту минувшим летом: купил топовую видеокарту GeForce 1080 GTX, самое дешевое «железо» и поставил мини-ферму на кухне. Система майнила наиболее выгодную на текущий момент криптовалюту и затем конвертировала все в классические биткоины. Ферма по сравнению с тем, что можно соорудить, слабенькая. Но и расходы небольшие: примерно 25—30 рублей в месяц за электричество. Ближе к осени Артем пришел к выводу, что смысл майнинга с такой фермой сошел на нет:

— В месяц она приносила «чистыми» чуть больше $100. Эти же деньги можно за час «поднять» на спекуляции. В итоге я перевел все в litecoin и отправился на биржи. Тем более казалось, что биткоин уже достиг пика. Если бы остался на нем, то сейчас заработал бы намного больше.

Летом биткоин стоил всего-то пару тысяч, и ему уже предрекали скорую кончину. Мало кто мог представить, что к концу 2017 года он взлетит до $20 тыс., а в первых числах января эфир преодолеет символическую отметку в $1000.

Смысла в домашнем майнинге Артем сейчас не видит: «Это однозначно невыгодно. Когда занялся майнингом и начал глубже все изучать, то сразу подумал, что зря и ферму собирал — нужно было сразу биткоин покупать. Хотя сейчас, конечно, легко так рассуждать».

Процесс торговли на криптовалютной бирже похож на оный на обычных биржах: ждешь падения цены, быстро скупаешь валюту и затем томишься в ожидании роста стоимости, чтобы продать ее же, но задорого, либо перевести в другую криптовалюту. Litecoin в начале осени выглядел довольно стабильным, колебания курсов были в пределах разумного. Но Артему сразу не повезло — первый же выход на биржу обернулся неудачей: из-за резкого падения курса купленной криптовалюты баланс упал с $2000 до $1200. Но это только подстегнуло трейдера глубже изучить тему:

— Получилась классическая история. При такой ситуации есть несколько вариантов развития событий: либо сливаешь купленную криптовалюту в минус и вкладываешься в ту, которая, как тебе кажется, должна взлететь, либо сидишь и ждешь.

— Биткоин, эфир, litecoin — это более-менее известные и дорогие криптовалюты. Некоторые люди советуют покупать малоизвестные и дешевые, которые торгуются по паре центов за единицу. Насколько оправдан такой вариант?

— Это самое интересное. Посмотрите на Ripple: когда-то он стоил 25 центов, а теперь его по $3,3 на некоторых биржах продают, и криптовалюта обошла Ethereum по капитализации. Новые валюты появляются постоянно, но тут надо смотреть на биржи: одни добавляют криптовалюты только спустя время, чтобы убедиться в безопасности, другие принимают сразу и все подряд. Можно вкладываться в мелкие криптовалюты и надеяться, что какая-нибудь резко взлетит, как было с тем же Ripple. Допустим, рост составит 600% — это уже отобьет все затраты.

Если курс обычных валют и акций специалисты умеют прогнозировать, то с криптовалютами все несколько сложнее: бывали дни, когда цена биткоина колебалась в пределах нескольких тысяч долларов, хотя предпосылок к такому поведению не было.

— Как угадать оптимальный курс для покупки и продажи криптовалюты?

— Допустим, биткоин упал с 15 до 12 тыс. Купил бы я? Да, конечно. Если потом цена биткоина снова понизится, хоть до 10 тыс., все равно на дальнейшем росте выиграю. Надо просто ждать. Да, это сейчас понимаешь, что $10 тыс. за биткоин — очень мало и нужно срочно брать. А потом он возьмет и поднимется до $13 тыс. Вот тебе и тысяча прибыли: купил за $12 тыс., продал по $13 тыс. Или такой вариант: закупился, а курс еще больше упал. Но ты ведь понимаешь, что через пару дней он вернется. Тогда оставшимися деньгами добиваешь на низах — и потом просто ждешь роста. Риска больше, но и профита тоже.

Зарабатывать можно, но риски большие

— С какой суммой есть смысл вообще заниматься спекуляциями с криптовалютой?

— Если попадешь в «ракету» типа Ripple, то хоть $100 вложи — и уже будет очень приятно. В моем случае весело становится примерно на $2000. Сначала вложил $1200, и максимум у меня было $3400. Сейчас, правда, чуть поменьше из-за курса. Можно ведь неплохо выиграть и на изменениях курса в 5—10%. Внутри бирж комиссии намного меньше, чем при отправке криптовалюты с кошелька на кошелек, поэтому на сделках много денег не потеряешь.

— Этим можно полноценно зарабатывать?

— Да, спокойно. Конечно, смотря о каких суммах говорим. Будь на кармане лишние $10—20 тыс., то я серьезно подумал бы об уходе с работы. Определенный риск есть: все работает по состоянию на сегодня, а что будет через месяц или два — никто не знает. Перед Новым годом, например, было затишье: курс биткоина относительно стабильно держался.

Артем говорит, что нужно следить за биржами США и Южной Кореи — много сделок совершается именно на этих рынках. Когда там ночь, на биржах затишье. Но все равно приходится постоянно сидеть возле компьютера.

— Как понять, что вот нужный момент: надо срочно продавать? Ведь через час курс может стать еще более выгодным. А может и не стать.

— Я смотрю курсы на своей любимой бирже и наблюдаю за частотой сделок. Валюта растет, сделок много. В определенный момент наступает затишье — здесь уже сердце начинает стучать сильнее. Курс начинает прыгать, и ты думаешь: скидывать или нет? Если на низах закупился, то все в порядке — по-любому в плюсе будешь, вопрос только в размере конечной прибыли. Здесь уже пора смотреть на время: когда дело к ночи, все равно курс расти сильно не будет, поэтому для спокойствия лучше продать. При падении курса стартует массовый слив криптовалюты: цена рушится, все дешевеет каждую секунду. Было и такое: пока ставил предложение за $2500, стоимость уже упала до $2490. Черт с ним, думаю — ставлю $2450 и хоть так, но продаю.

Курсы подогревают искусственно, уверен Артем:

— То, что их накачивают, — это факт. Да, у каждой криптовалюты есть ее определенная стоимость. Но когда в один день все сделки резко начинают проходить на Ripple и курс улетает в небеса, понимаешь, что такое естественным путем происходить не может. Возможно, со стороны оно не так очевидно. Но когда постоянно сидишь на бирже, хорошо видишь всю эту ерунду. Недавно было: Ripple прибавила почти 50%, а все остальное шло вниз. Люди начали сливать свои криптовалюты, срочно меняя на ту, что росла. Так курс и поднялся.

Это ведь чистая спекуляция — деньги из одной валюты перетекают в другую. Если все трейдеры резко уйдут, то даже не знаю, что будет. Еще и маркетинговые ходы явно заметны: в СМИ ни с того ни с сего стали появляться положительные новости о Ripple, что тоже повышало курс. То же самое с Bitcoin Cash было: прошла информация, что его добавила биржа CoinBase, — и все, курс полетел. Хотя что здесь такого? Ну добавили, и ладно. Никого от рака криптовалютой же не вылечили.

С подписанием Декрета «О развитии цифровой экономики» в Беларуси можно открывать национальные криптобиржи. Проводить операции юрлица могут только через них. А вот польза для физлиц пока под вопросом: «Все зависит от валютных пар — что на что можно будет поменять. От этого во многом зависит успех криптобиржи. Второй момент — нужна движуха. Иногда на некоторых биржах сделки просто висят — никто ничего не покупает и не продает, хотя есть выгодные предложения. Когда нет людей, то и в бирже нет смысла».

Иллюзий по поводу криптовалют у Артема нет: мол, пока в спекуляции есть выгода, почему бы и не позаниматься. А когда правила игры изменятся, может статься, что и смысла в подобном заработке уже не будет.