В Лос-Анджелесе назвали победителей кинопремии «Золотой глобус» 1 8.01.2018, 8:25

Состоялась 75-я церемония вручения кинопремии Золотой глобус – 2018.

Лучшим драматическим фильмом была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха. Он же получил Золотой глобус за лучший сценарий. Фильм также отметился премией в номинации Лучшая актриса в драме - Фрэнсис Макдорманд, а также - Лучшая мужская роль второго плана, которую получил актер Сэм Рокуэлл, сообщает nv.ua.

Лучшей комедей/мюзиклом стала «Леди Птица» Греты Гервиг, исполнительница главной роли Сирша Ронан получила награду в номинации Лучшая женская роль в комедии/мюзикле.

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчиля в фильме «Темные времена».

Лучшим мини-сериалом по версии Золотого глобуса стала «Большая маленькая ложь».

Организаторы Золотого глобуса отметили «Большую маленькую ложь» и за актерские работы - лучшая актриса в мини-сериале (Николь Кидман), лучшая женская роль второго плана (Лора Дерн), лучшая мужская роль второго плана в минисериале или телефильме (Александр Скарсгорд).

Номинацию «Лучшая режиссура» взял мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо за картину «Форма воды».

Отметим, что этот фильм уже получил главный приз на Венецианском кинофестивале и собрал восторженные отзывы на кинофестивале в Торонто.

В номинации лучшей картины на иностранном языке победила картина «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина.

Французский композитор Александр Депла стал триумфатором за музыку к картине «Форма воды». Золотой глобус за лучшую оригинальную песню завоевали авторы композиции This Is Me из кинофильма «Величайший шоумен» Бенджи Пасек и Джастин Пол.

Лучшим полнометражным мультипликационным фильмом был назван «Коко».

Сериал «Рассказ служанки» стал лауреатом премии Золотой глобус в номинации лучший драматический сериал. Исполнительница главной роли в «Рассказе служанки» Элизабет Мосс стала обладателем номинации Лучшая женская роль в драматическом сериале.

Отметим, что «Рассказ служанки» взял сразу четыре важные номинации на Эмми: Лучшая ТВ-драма года, лучшая актриса (Элизабет Мосс), лучшая актриса второго плана (Энн Дауд) и за режиссуру.

Лучшим комедийным сериалом был назван «Удивительная миссис Мейзел». Исполнительница главной роли Рэйчел Броснахэн стала победительницей в номинации Лучшая актриса в телесериале.

Премию Золотой глобус как лучший комедийный актер получил Джеймс Франко за роль в фильме «Горе-творец».

Лучшим актером в драматическом сериале стал Стерлинг Кей Браун / Это мы. Лучший актер в комедийном сериале - Азиз Ансари / Мастер не на все руки.

Номинация Лучшая женская роль второго плана досталась Эллисон Дженни за роль в фильме «Я, Тоня».

Дресс-код нынешней церемонии total black. Многие кинозвезды пришли на мероприятие в черном в знак протеста против сексуальных домогательств, ставших главным голливудским скандалом прошлого года.

Отметим, что премия Золотой глобус считается одной из самых престижных в мире и, как правило, предсказывает победителей Оскара.