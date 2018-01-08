Размер зарплаты будут определять директора? 32 8.01.2018, 8:32

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На убыточных предприятиях белорусы будут работать почти задаром.

Тарифную ставку первого разряда в Беларуси планируется заменить базовой. Об этом сегодня в интервью телеканалу ОНТ сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр рассказала, что в Беларуси планируется «усовершенствовать» систему оплаты труда в бюджетной сфере.

В нынешнем виде она якобы действует уже несколько десятков лет. Стоит задача пересмотреть ее в течение 2018 года.

«Планируем перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке. При этом она будет равняться бюджету прожиточного минимума», - проинформировала Ирина Костевич.

Прежде всего, это позволит упростить систему оплаты труда. «Мы максимально уходим от централизованной системы, переходим к смешанной. У руководителя будет больше возможностей в плане стимулирования оплатой труда», - пояснила министр.

Напомним, что на многих убыточных предприятиях белорусы и так работают за $40-100 в месяц, при этом зарплату могут выдавать продуктами.