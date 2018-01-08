Майк Помпео: Президент Трамп поддерживает протестующих иранцев 8.01.2018, 8:39

Майк Помпео

Фото: wikipedia.org

Протесты свидетельствуют о давнем недовольстве, которое накапливалось годами.

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил в воскресенье, что президент Трамп поддерживает иранцев, протестующих против своего правительства, и хотел бы, чтобы у них была возможность выразить свое мнение.

«Это – очень реальная проблема», – сказал Помпео, выступая по каналу Fox News, передает «Голос Америки».

Ранее в воскресенье иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранский народ и спецслужбы страны сыграли свою роль в прекращении недавних волнений, которые, по мнению КСИР, были инспирированы зарубежными врагами.

«Новые эпические события с участием гордых, сознательных, благочестивых… иранцев, а также заметное участие десятков тысяч добровольцев из сил «Басидж» в усмирении протестов, искренние усилия братьев из сил правопорядка и министерства разведки разорвали цепи, выкованные Америкой, Великобританией, сионистским режимом (Израилем), Саудовской королевской семьей, лицемерами (запрещенная организация «Моджахедин-э Халк») и монархистами, и уничтожили порчу (сходящую от) нового мятежа», – говорится в заявлении КСИР.

Иранский парламент в воскресенье провел специальное заседание для обсуждения антиправительственных протестов, которые начались 28 декабря и продолжились на следующей неделе.

Иранское информационное агентство ISNA сообщило, что в заседании приняли участие министр внутренних дел Ирана, главы разведки и совета безопасности. В повестке дня было обсуждение коренных причин протестов, а также правовая помощь демонстрантам, которые оказались в тюрьме.

Как сообщает Радио Свободная Европа/Радио Свобода, заседание было созвано по инициативе законодателей-реформистов. В своем послании они призвали оказать юридическую помощь задержанным и осудили любое внешнее «вмешательство» в протесты, особо выделив при этом США.

Президент США Дональд Трамп вскоре должен решить вопрос о целесообразности восстановления санкций против Ирана, приостановленных в соответствии с международным соглашением об иранской ядерной программе, заключенным в 2015 году. В соответствии с американским законодательством, такое решение должно приниматься каждые 120 дней.

Европейские сторонники антиправительственных демонстрантов в Иране намерены выразить им свою поддержку в Гааге, Берлине, Гамбурге, Стокгольме, Лондоне и Париже.

В результате протестов по крайней мере 22 человека погибли, более тысячи были арестованы.

Представитель правительства Мансур Голами заявил журналистам, что около четверти арестованных были освобождены, но точное число он не сообщил.

Совет Безопасности ООН в пятницу провел внеочередное заседание по инициативе США.

Посол США в ООН Никки Хейли назвала протесты «мощным проявлением смелых людей, которые настолько устали от деспотичного правительства, что готовы рисковать жизнью, участвуя в протестах».

Она также обратилась к иранскому правительству, заявив: «США следят за вашими действиями».

Представители американской разведки предупреждают, что Тегеран находится на перепутье, отмечая, что протесты стали крупнейшим проявлением общественного недовольства с 2009 года, когда иранцы вышли на улицы после спорных президентских выборов.

«Протесты свидетельствуют о давнем недовольстве, которое накапливалось (подобно) нагноению», – заявил «Голосу Америки» сотрудник разведки на условиях анонимности.

«Ясно то, что эти тревоги никуда не исчезли», – добавил он.