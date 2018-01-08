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Паводок в Витебске: Двина начала затапливать набережную

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  • 8.01.2018, 8:49
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Обычно такой уровень воды в Витебске можно наблюдать весной, чаще всего — в апреле.

На Рождество, 7 января, в Витебске начался паводок: Двина вышла из берегов и немного подтопила набережную, сообщает vitebsk.cc.

Вода в Двине начала подниматься 26 декабря и за 12 суток ее уровень в черте города увеличился более чем в два раза — с 255 сантиметров над нулем поста до 522 сантиметров.

Обычно такой уровень воды с подтоплениями конструкций набережной в Витебске можно наблюдать весной, чаще всего — в апреле.

В прошлом году в это время на Двине начался ледостав и ото льда были свободны только участки с быстрым течением. Уровень воды в черте областного центра достигал 392 сантиметров уровнем нуля поста, что на 130 сантиметров ниже теперешних показателей.


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