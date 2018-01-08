Сицилиец приехал в Гродно, чтобы готовить уникальную пиццу 11 8.01.2018, 8:59

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Рецепт теста итальянец держит в секрете.

Настоящая пицца готовится не более семи минут. За это время опытный пиццайоло растянет руками шарик теста и выложит начинку, а пламя из дубовых дров зарумянит корочки и расплавит сыр. Понаблюдать за тем, как работает мастер и попробовать один (а может и не один) из 45 видов итальянской пиццы могут теперь гродненцы. В начале января в городе открылась пиццерия «Форно», где «пламенный» сицилиец Сальваторе готовит настоящую итальянскую пиццу на огне, пишет hrodna.life.

В поисках правильной пиццы

Что могло привести сицилийца в Гродно? Правильный ответ — любовь. Свою жену, гродненку Марию, Сальваторе встретил на Сицилии, на свадьбе друзей. В скором времени они и сами сыграли свадьбу. В Гродно с тех пор приезжали только пару раз в год, навестить родителей и близких Марии. Конечно, во время прогулок по городу заходили в местные пиццерии. Но найти пиццу по вкусу Сальваторе так и не удалось.

Это и не удивительно — он сам больше 20 лет готовит пиццу в ресторане, которым владеет его семья на Сицилии и хорошо знает, каким должно быть это итальянское блюдо.

В результате в прошлом году Сальваторе и Мария решила приехать в Гродно и продолжить семейное дело с пиццей в Беларуси. Чтобы открыть «точку общепита» объединились с гродненскими друзьями — еще одной семейной парой.

«Мы с Марией дружим более десяти лет, — рассказывает совладелица бизнеса Анастасия. — Не потеряли связь и тогда, когда она жила в Италии. Теперь дружим семьями и наша пиццерия тоже такая — семейная и дружеская. Хотелось создать место, куда бы могли прийти и веселые компании, и родители с детьми».

Пицца в подарок за исторические факты

Чтобы открыть пиццерию с печью, нужно было здание, где разрешили бы провести дымоход. Найти такое место удалось в тихом центре, рядом со стоянкой возле «Обуховского» магазина.

«Самым главным для нас была возможность установить печку. Но то, что дом имеет собственную историю, что это не новострой, тоже очень порадовало. Поэтому и аутентичную кирпичную кладку решили оставить в дизайне интерьера. Зачем выдумывать что-то новое, когда прекрасно сохранилось старое».

С историей здания хозяевам тоже хочется «разобраться», но пока не хватает времени.

Если вы знаете какие-то факты или истории о доме по улице 1-ой Трудовой, 11−12, напишите их в комментариях. Тот, чья история больше всех понравится хозяевам пиццерии, получит в подарок пиццу на свой выбор.

Меню из семейного ресторана и пицца с картошкой

Выбирать точно будет из чего. В меню «Форно» — 45 видов пиццы, оно повторяет меню семейного ресторана семьи Сальваторе на Сицилии. Всю рецептуру он знает наизусть, и сейчас это помогает преодолеть языковой барьер. Вместо слов официант передает пиццайоло заказ с номером — и все становится ясно. Правда, если посетителям хочется проявить творческий подход и добавить составляющие по собственному желанию, их приходится дописывать к номеру.

Наибольшей популярностью среди посетителей пользуются классические «Капричиоза», «Маргарита» и «Сальсича». Но пиццайоло советует попробовать и новые для Гродно вкусы, чтобы расширить свое представление о настоящей пицце. Полистав меню, здесь можно найти пиццу с селедкой, с грецкими орехами и даже — с картошкой.

Италия + Беларусь = пицца

Чтобы пицца получилась настоящей, почти все составляющие для ее заказывают в Италии.

«Мы открывали пиццерию «под Сальваторе», а у него очень высокие требования к продуктам. Практически все заказываем из Италии. Из «сделанного в Беларуси» используем мясные изделия, сливки и… дубовые дрова».

Все сотрудники заведения, кроме пиццайоло — местные. Пока пиццерия работает в тестовом режиме — команда и техника настраиваются, срабатываются и перенимают итальянский опыт.

Сальваторе всему учить сотрудников, показывает, рассказывает. Единственное, что он держит в секрете — это собственный рецепт теста для основы. Этого настоящий пиццайоло никогда не выдаст.

Но и от Сальваторе у друзей-совладельцев есть свой секрет.

«Когда привезли родителей, показать им нашу пиццерию, мама, увидев печку, сразу сказала: «Вот бы в ней бабку в кишке приготовить!»

Пока таких вольностей Сальваторе не позволяет. Но вполне может быть, что здешние друзья улучат свободную минутку и по-партизански приготовят в итальянской печи белорусскую бабку.

Грация милле! Благодарим по-итальянски

По словам сотрудников пиццерии, с Сальваторе очень приятно работать. Он всегда в хорошем настроении и с улыбкой. «Видимо, иногда забывает, что на работе — начинает петь или подтанцовывает. Похоже, что огонь у него не только в печи, но и в душе», — шутят коллеги. «Иногда все что нужно это немного солнца и хорошая пицца», — поясняет Сальваторе. А вот чего, кроме солнца, не хватает сицилийцу в Гродно, так это родного языка.

Поэтому, если вам понравится в пиццерии, можно взаимно сделать приятное пиццайоло и поблагодарить его по-итальянски. Для читателей Hrodna. life он написал несколько фраз, которые будет приятно услышать от посетителей:

La pizza è molto buona! — Ла пицца э мольто буона! — Пицца очень вкусная!

Questa pizza è bellissima! — Куэста пицца э беллиссима! — Эта пицца просто чудесная!

Grazie mille, meravigliosa! — Грацие милле, мэравильёза! — Большое спасибо, отличная пицца!

Ho mangiato una pizza buonissima! — О манджато уна пицца буониссима! — Я попробовал найвкуснейшую пиццу!

Davvero fantastica, grazie! — Даввэро фантастика, грацие! — Просто фантастика, спасибо!