Почему Китай не хочет быть колонией, а Россия согласна? 6 С. Магарил, П. Филиппов, «Ежедневник»

8.01.2018, 9:13

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Россия влипла в новую, третью форму колониализма.

Решение Конгресса США разобраться с вкладами российских бандитов, чиновников и олигархов в американских банках — ключевое событие 2017 года. Оно позволяет нашим согражданам получить доказательства того, что сегодня Россия, благодаря Путину и его мафии, стала колонией США и других развитых стран. Риторика и антиамериканская телепропаганда – лишь прикрытие наших реалий, когда деньги российских налогоплательщиков воруются из казны, и они утекают из страны.

Нынешний колониализм отличается от средневекового. В те века корысть князей, царей и прочих властителей «естественных» государств толкала на захват других. Английские, испанские, голландские, турецкие завоеватели поработили Индию и многие государства Азии и Африки. Россия оккупировала султанаты Средней Азии, Азербайджан.

В середине прошлого века этому типу колониализма пришел конец, так как рента не окупала затраты на оккупацию колоний, на содержание там армий для подавления национально-освободительных движений. Колониальные страны получили независимость практически без войн и революций. Наступил второй тип колониализма, когда метрополии научились выкачивать из вчерашних колоний триллионы долларов за счет банковских кредитов и преимуществ в торговле. Этот процесс продолжается.

Но сегодня Россия влипла в новую, третью форму колониализма, когда правящие воровские элиты России и других отсталых стран стали партнерами-представителями колонизаторов. Если первый колониализм опирался на военную силу, второй – на финансовую мощь кредиторов, то нынешний основан на развращении национальных элит, обучении их финансовым махинациям и перекачке денег из бюджетов в оффшорные центры, являющиеся частью экономик развитых стран. Россияне сегодня обогащают своими налогами банки США и Европы, но только малая часть россиян понимает, что живет в колонии и своим трудом умножает изобилие развитых стран.

Элиты России, Узбекистана или Таджикистана не в силах хотя бы отчасти приблизить уровень жизни своего населения к стандартам «золотого миллиарда». Зато они отчаянно хотят наслаждаться благами цивилизации в европейском стиле. Поскольку в этих государствах нет верховенства права и демократического контроля над действиями власти, богатства этих элит, как правило, имеют рентное коррупционное происхождение. Они могут быть конфискованы при смене режимов, поэтому коррупционеры не чувствуют себя в безопасности и хранят деньги в западных банках.

Многие высокопоставленные богачи из постсоветских республик, стран Африки, Азии покупают недвижимость в Европе, перевозят туда семьи, открывают тайные счета и оффшорные компании. Между коррумпированными элитами бедных стран и международными финансовыми центрами возникли взаимовыгодные связи. Чистый отток коррупционных денег из стран третьего мира в Европу и США составляет ежегодно около триллиона долларов в год. Тем не менее, ни европейские политические лидеры, ни самые уважаемые организации, вроде FATF или Transparency International, стараются не замечать этого процесса. Нет и соответствующих международных соглашений. Единственным позитивным примером служит отмеченное решение Конгресса США. Ключ к обузданию коррупции в России надо искать не только в нашей стране, но и в США и Европе, в международных соглашениях о борьбе с коррупцией и укрыванием уворованных средств. Только так мы можем вырваться из объятий неоколониализма.

Таким образом неоколониализм – это современный способ вывоза капиталов из развивающихся стран в развитые. Он базируется на коррупции, казнокрадстве и бегстве нуворишей туда, где жизнь приятней. Воровство и скупка краденного. Согласно оценкам китайских экспертов, счет в балансе неоколониализма только по Китаю идет на многие миллиарды юаней и многие тысячи казнокрадов. Выигрывают развитые страны – своего рода «метрополии», капитализируя средства, похищенные в новых «колониях». Проигрывают жители неоколоний, которые оплачивают коррупционную ренту и кражу из бюджета страны собранных с жителей налогов.

Однако власти Китая, отстаивая интересы своих сограждан, мириться с этим не стали. В 2014 году была запущена кампания «Небесная сеть», в рамках которой Китай наладил контакты с правоохранительными органами 90 стран. Это позволило только за последние 2 года вернуть в Китай 2566 беглецов и 8,6 млрд юаней (1,29 млрд долл.). Из-за «Небесной сети» заметно сократилось число чиновников, пытающихся бежать вместе с капиталом за границу, потому что понимают: их найдут и вернут.

Интересен опыт сотрудничества Китая и Австралии по борьбе с коррупцией. Начальник отделения Австралийской федеральной полиции по работе с Азией заявил, что Австралия уже оказывает помощь китайским коллегам и начала выдавать преступников, а их незаконные активы конфискованы.

По китайским законам, за нелегальный доход свыше 100 тыс. юаней (чуть больше 800 тыс. руб.) чиновнику грозит минимум 10 лет заключения. Более того, ведущей к тюрьме взяткой считаются подарки дороже 200 юаней (1624 руб.). В 2016 г. в КНР четко определили размер взятки, за который полагается высшая мера наказания — от 460 тыс. долл.

Борьба с коррупцией направлена против смычки чиновников и финансово-промышленных кланов. Раздавая взятки и откаты, они способны подмять под себя экономику Китая, подавить конкуренцию и обречь население на нищету. В отличие от России, в Китае нет прикормленных олигархов при председателе КНР или при премьер-министре. У руководителей Китая нет зарубежных счетов, их дети не обучаются за рубежом. Факт для нас поразительный: властная элита страны, включая секретарей обкомов, не коррумпирована и потому не боится жестко бороться с коррупцией.

По данным Amnesty International, в Китае в 2014–2016 гг. был казнен 931 коррупционер; в 2016 г. – порядка 2 тыс. чел. Наиболее громкой стала казнь миллиардера Лю Ханя в 2015 году. Его признали виновным по 13 статьям УК. Один из богатейших жителей Китая возглавлял преступную группировку, занимавшуюся убийствами, нелегальными казино, торговлей оружием. Лю Хань был связан с бывшим руководителем госбезопасности КНР Чжоу Юн канем, что позволяло ему долго избегать ответственности. Чжоу Юн каня в 2015 году приговорили к пожизненному заключению, обвинив в коррупции, злоупотреблении властью и раскрытии гостайны. Это стало жестким предупреждением партноменклатуре — неприкасаемых не будет. К пожизненному заключению был приговорен бывший зампред Центрального военного совета КНР генерал-полковник Го Босюн — за взятки в размере 12 млн долл. В 2016-м к пожизненному заключению был приговорен Лин Цзихуа — экс-начальник канцелярии ЦК КПК, фактически третий человек Китая. Обычно высокопоставленных чиновников не расстреливают, обрекая их на долгие годы тюрьмы, а то и пожизненное заключение.

Масштабная антикоррупционная программа, запущенная СИ Цзиньпином в 2013 году, дала внушительные результаты. Под каток антикоррупционной кампании попало беспрецедентное количество чиновников. По экспертным данным, к ответственности привлечены 180 «тигров». С 2000-м в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тыс. чиновников и еще 120 тыс. получили от 10 до 20 лет заключения. Также статистика показывает, что с 2012 году в Китае был так или иначе наказан 1 млн чиновников. Введен новый мощный психологический фактор давления — конфискация всего имущества осужденного коррупционера.

Ограничены и аппетиты чиновников к роскоши. Им запрещено возводить роскошные дачи, приобретать дорогие квартиры и даже строить новые здания обкомов и горкомов партии. О нарушениях любой гражданин может сообщить в Комитет партийного контроля, и проверкой сигнала займутся правоохранительные органы.

Китайское общество одобряет политику руководства страны по подавлению коррупции и вывозу капиталов за рубеж. Китай не хочет быть колонией других стран.

Вопрос: почему Россия, в отличие от Китая, соглашается быть колонией развитых стран и допускает, что из нее вывозятся триллионы долларов? Почему россияне допускают слияние олигархического капитала и власти?

С. Магарил, П. Филиппов, «Ежедневник»