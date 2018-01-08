SpaceX запустила ракету с секретным спутником для правительства США 2 8.01.2018, 9:18

2,009

Данные о параметрах орбиты космического аппарата и его предназначении засекречены.

В компании SpaceX сообщили, что с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с секретным космическим аппаратом для правительства США, пишет korrespondent.net.

Старт ракеты начался в 4.00 по Минску 8 января.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Данные о параметрах его орбиты и предназначении засекречены. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Напомним, в сентябре 2017 года SpaceX запустила секретный корабль Boeing X-37.