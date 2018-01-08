Белорус в Джакарте: Здесь ходить пешком не принято 9 8.01.2018, 9:28

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Брестчанка Виктория Твардовская со своим супругом Павлом переехали в Индонезию в январе 2016-го.

Они рассказали «БГ» о своей жизни в другой части света, местных жителях и особенностях этой азиатской страны.

О переезде и работе

Вика: Я родилась в Бресте, с шестого класса жила и училась в хореографическом колледже в Минске, потом работала в театре оперы и балета. И после 2-летней обязательной отработки переехала в Москву, где была солисткой в труппе классического балета. Параллельно училась в ЕГУ в Вильнюсе, куда приходилось время от времени ездить на сессии.

По окончании университета закончила с балетом и занялась рекламой в сфере digital — сначала в рекламных агентствах, затем в офисе «Яндекс» в Москве. Вместе с мужем в январе 2016 года переехала в Индонезию, куда его направили по работе.

Павел: Я родился в небольшом поселке на севере Кировской области России. После окончания средней школы жил в Кирове, учился в физико-математическом лицее, что помогло мне подготовиться и поступить в МГУ на механико-математический факультет. В университете я получил специализацию актуарно-финансового аналитика, сразу после университета начал работать актуарием в консалтинговой компании PwC.

После почти 10 лет работы в одной компании в России захотелось перемен. Варианты в Европе не были так интересны, как возможность построить новую команду в компании с нуля. Этот вариант возник в сентябре-октябре 2015 года, когда погода уже начала портиться — вариант с солнечной Индонезией казался очень заманчивым.

Вика: Я сразу ответила мужу, что согласна ехать в Джакарту*, а уж потом нашла ее на карте. Рядовому менеджеру найти работу здесь очень сложно из-за законодательных ограничений. Одно из необходимых условий на получение разрешения на работу — наличие опыта 5 — 10 лет в сфере и позиция руководителя. Поэтому мне было проще вернуться в сферу балета, ведь бренд русской балетной школы известен во всем мире, в том числе и в Индонезии. Здесь пока нет профессионального балета, но есть большое количество людей, которые его любят и очень им интересуются.

Работать начала примерно через полгода после переезда: документы готовят довольно долго. Среди местных преподавателей у меня здесь нет конкуренции, поэтому получить работу не составило труда. В школе мне дали класс с наиболее подготовленными детьми, которым я стараюсь дать структурированные знания о Вагановском методе классического балета. Также я даю мастер-классы учителям.

О жилье и передвижении

Вика: В Джакарте мы живем в квартире многоэтажного дома европейского образца. Таких здесь много, и в основном в них живут экспаты. В отличие от большинства белорусских жилых домов здесь есть ресепшн с круглосуточной охраной, закрытая парковка, бассейн, спортзал, теннисный корт. В целом для Джакарты это не какая-то роскошь, а обычный уровень для среднего класса.

Павел: Когда мы приехали, нам рекомендовали либо снимать дом в более тихой и зеленой части города, либо квартиру в высотке в бизнес-квартале. В Джакарте страшные пробки, поэтому мы решили жить ближе к моей работе — в высотке.

Мотоцикл — это единственный шанс попасть на работу и вернуться домой.

Вика: Люди здесь в основном живут в небольших частных 1-2-этажных домах. Здесь много таких кварталов. Богатые любят роскошь на русский манер: с вычурными колоннами, большими бассейнами. Много бедных живет в северной части города — это буквально коробки из фанеры, 3 стены и крыша. Погодные условия позволяют жить и так: температура не опускается ниже 25 даже ночью, ветра почти нет.

Павел: Жилье в Джакарте могут купить только индонезийцы, рынок закрыт для иностранцев. При этом жилье здесь довольно дорогое, примерно как в Москве, только условия будут значительно лучше. Мы слышали, что на Бали иностранцы находят пути, как купить недвижимость. В основном покупают виллы на побережье, которые могут стоить от миллиона долларов и выше.

Вика: В Джакарте практически нет общественного транспорта в нашем европейском понимании. Правил дорожного движения тоже, в общем-то, нет. Плотность дорог низкая, поэтому в часы пик весь город покрывается гудящими пробками. Как результат, воздух не отличается чистотой. По вечерам над городом висит пелена желтого смога, и поэтому иногда из Джакарты лучше уезжать, чтобы подышать свежим воздухом. Я передвигаюсь только на мототакси. Мотоцикл — это единственный шанс попасть на работу и вернуться домой.

Павел: В многомиллионном городе почти нет тротуаров, он не приспособлен для прогулок, но я все равно ищу каждую возможность пройтись пешком. Индонезийцы этому очень удивляются, ведь они даже 100 м обычно преодолевают на такси. Мне рассказали историю про одного человека, который заказывал такси, чтобы пойти на обед в кафе через дорогу, чтобы не идти по пешеходному переходу. Ходить тут не принято.

О местных жителях

Вика: К белорусам они никак не относятся, потому что ничего не знают о Беларуси. Когда им говоришь про СССР, они что-то начинают припоминать. В целом они нас (и русских, и белорусов) относят к европейцам, для них нет особой разницы, из какой конкретной мы страны. Индонезийцы очень добрые и очень мягкие. В лицо никогда не скажут ничего плохого. Их очень легко обидеть, просто повысив голос. Они скорее склонны подчиняться, чем руководить. Также встречаются люди совершенно без амбиций и стремлений, что мне часто сложно понять.

Павел: Индонезийцы не любят брать на себя ответственность, предпочитают принимать коллективные решения, все долго обсуждать и согласовывать. Оттого здесь сильно раздутая бюрократия: всюду бумажки, разрешения, согласования и так далее. В общем, все для того, чтобы размыть ответственность.

Вне больших городов люди работают на предприятиях по добыче полезных ископаемых, занимаются выращиванием риса, фруктов, овощей, кофе, чая, производят пальмовое масло. При этом доходы фермеров очень низкие. В Джакарте зарплаты существенно выше. Знаю, что заработки квалифицированных работников в финансовой сфере вполне сопоставимы с зарплатами в Москве.

Вика: Встают индонезийцы около 5 утра. День начинают с молитвы и готовки. Они большие любители поесть, без ума от собственной кухни, и плотно пообедать у них — одно из основных развлечений. На выходные обычно всей семьей ездят в шопинг-моллы, где, опять же, после прогулки по магазинам плотно едят жареный рис, запивая его сладким холодным чаем.

О досуге

Вика: Хороших музеев и театров здесь нет. Иногда приезжают интересные выставки и артисты, но не могу сказать, что на них большой спрос. Основная аудитория — те же экспаты, а также местные из обеспеченного класса. Многие в театр и бесплатно здесь не пойдут, потому что у них нет этой культуры, они не понимают зачем.

Павел: Мы много работаем. Вечерами можем поужинать в ресторане. Регулярно ходим в спортзал, где много других экспатов. Еще я играю в футбол в экспатской лиге, где разрешено играть только неиндонезийцам. Так что у меня довольно много приятелей по футболу, с которыми после игры можем зайти в бар на пару кружек пива. Среди индонезийцев друзей почти нет: они, как правило, проводят выходные с семьей, друзьями детства, университета. Мы выходные тоже проводим с друзьями, купаемся в бассейне или просто загораем у бассейна возле дома. Иногда немного путешествуем по Индонезии. Успели здесь пройти обучение и получить сертификаты по дайвингу. И уже несколько раз выезжали на острова понырять.

Вика: Мне нравится общаться с местными, которые жили некоторое время за границей. В них есть индонезийская мягкость и простота, но уже нет той лени и конформизма, которые есть у людей, выросших в Джакарте. Кстати, на каждом острове здесь своя культура и свои нравы. Например, жители Суматры ближе нам по характеру, чем явийцы, которые никогда в лицо не скажут «нет».

Павел: Здесь отмечают праздники основных религий. И если праздник выпадает на будний день, то объявляется выходной. В целом в течение года таких дополнительных выходных набирается около 10. Главным праздником в Индонезии, естественно, является Рамадан. В эти дни Джакарта становится абсолютно пустой, потому что все разъезжаются по своим родным деревням, чтобы провести время с семьей. В этом году мы остались в Джакарте на эти дни и не могли поверить своим глазам: город совершенно опустел. На дорогах обычно пробки, а тут можно было гулять прямо по проезжей части. И воздух был невероятно свежий, так как не было машин и мотоциклов.

О туризме, языке, кухне и моде

Вика: Джакарта — совершенно нетуристический город. Сложно представить, кто может сюда целенаправленно приехать. Безусловно, здесь можно посмотреть голландские здания колониальной эпохи, хотя все они максимально просты и многие из них в плохом состоянии. Также можно съездить на север города, откуда он и начал расти, и посмотреть самый бедный район с трущобами. Но это на любителя.

В целом на Яве для туристов интересны буддийские храмы IX-X веков Боробудур и Прамбанан.

Что касается языка, то с этим проблем мы не испытываем. Я выучила базовый индонезийский. А чтобы объясниться с водителями мототакси, больше и не надо. Если говорить о более широком общении, то все наши местные знакомые владеют английским, так что его достаточно. Ученики в балетной школе тоже свободно меня понимают. Молодое поколение индонезийцев знает английский очень хорошо.

Павел: Моя компания предоставила учителя индонезийского. Так что изъясняться на простые темы мы сейчас можем вполне. Во время встреч с клиентами я обычно понимаю индонезийский без переводчика. Но сам на нем говорю только в быту.

Вика: Основное индонезийское блюдо — жареный рис с курицей и овощами. В целом в индонезийской кухне очень много пережаренных на пальмовом масле блюд: курица с сантиметровой коричневой коркой, жаренные в кляре бананы, с которых стекает масло. Остро, но не слишком. Кухня вкусная, но нездоровая, поэтому стараемся придерживаться европейской. К счастью, урожай здесь круглый год, поэтому можно есть овощи и фрукты каждый день.

Ресторанов на любой вкус в Джакарте хоть отбавляй. За неимением особых культурных развлечений обеспеченные местные часто выходят ужинать в рестораны. Большинство мест очень стильные, на европейский манер, с авторской кухней. Итальянские, французские, корейские, бургерные, стейк-хаусы, невероятное количество кофеен — все это можно найти в любой части Джакарты. По ценам в ресторанах — сравнимо с московскими, но качество здесь мне нравится больше.

Павел: Первый год я ел их местный жареный рис 2-3 раза в неделю, мне очень нравилось, а потом как отрезало. Еще мне нравится их блюдо rendang. Это такая томленая говядина в соусе — вкусно невероятно. Его я могу есть хоть каждый день.

Вика: Одеваются индонезийцы очень просто: сланцы, рубашка навыпуск и мешковатые штаны. Мусульманские женщины здесь совсем не такие, как в Средней Азии. Можно увидеть даму, например, в ярко-розовом хиджабе, с розовой сумочкой и на шпильках. То есть религиозная одежда у них — отчасти предмет моды.

Павел: Местный наряд называется «батик». Каждый регион и район имеет свой рисунок, цветовую гамму. И по узору батика люди могут что-то сказать друг о друге: либо откуда человек приехал, либо что хочет выразить своим нарядом. Мне рассказывали, что, когда президент Индонезии выступает с каким-то важным посланием, его команда тщательно выбирает батик, чтобы люди точно понимали тон и смысл выступления, даже не слушая его.

О путешествиях и о том, чего не хватает

Павел: Мы в основном путешествуем по Индонезии, по острову Ява (на котором находится Джакарта), по Бали. Выбирались и на более далекие острова — Ломбок, который следующий после Бали. Были и на самом красивом острове — Флорес. Там живут драконы Комодо. Чем дальше острова в сторону Папуа, тем менее развита инфраструктура, тем естественнее и чище природа. За границей за это время успели побывать в Гонконге, Сингапуре, Малайзии, Филиппинах.

Не представляю, как буду жить без индонезийского свежего кофе, когда уедем отсюда.

Сегодня для нас самый простой вариант путешествия — это Бали. Лететь туда часа полтора, а в день около 20 рейсов из Джакарты. Бывает, летаем на Бали на выходные. Там хорошо развитая сфера услуг, сотни отелей на любой вкус и кошелек. Мы обычно останавливаемся в самых простых — 20 — 40 долларов за ночь. Как правило, в таком отеле есть бассейн, иногда включен завтрак, всегда есть Wi-Fi. Передвигаться по острову можно на арендованном за 5 долларов на день мотоцикле. Питаться тоже можно на любой вкус и бюджет. Можно за копейки поесть в простой кафешке с национальной кухней (тот же рис). Можно сходить в европейский ресторан.

Вика: Индонезия огромная — 17 тысяч островов, на многих из них разная природа, поэтому нужно понимать, что конкретно вы хотите увидеть. Всю ее за один раз не объехать, но я бы не стала ограничиваться только Бали, потому что есть еще множество красивых, не испорченных туристами мест: Раджа Ампат, Флорес, Белитунг и так далее.

Безусловно, в Индонезию стоит приехать. Конечно, перелет будет недешевым: все-таки очень далеко и прямых рейсов нет ни из Беларуси, ни из России.

Павел: Чего нам здесь не хватает? Я не так давно был несколько дней в России в командировке. И мне показалось, что мне не хватает пельменей. Но стоило вернуться в Джакарту, как пельменей сразу расхотелось. Я бы не сказал, что нам чего-то очень сильно не хватает… может быть, не хватает хорошего пива. В супермаркетах можно купить местный Bintang, который производится на построенной голландцами пивоварне. Это очень легкий лагер, который можно пить в жару. Но другого пива почти нет, так как мало кто пьет (мусульманам нельзя). На Бали с алкоголем проще. Во-первых, там доминируют индуисты, у которых иное отношение к алкоголю. Во-вторых, туда летят люди со всего света и туриндустрия сильно бы пострадала, будь там какие-то существенные ограничения на алкоголь.

Вика: Мне здесь недостает чистого воздуха и иногда прохлады. А так всего хватает. Скорее, наоборот, когда были на родине, не хватало уже полюбившихся фруктов.

Павел: Несомненным плюсом является климат — каждый день около +30 и солнце. Мы едим много фруктов и овощей. Они здесь недорогие и свежие.

Я очень люблю кофе и не представляю, как буду жить без индонезийского свежего кофе, когда уедем отсюда. Тут довольно много кофеен, где предлагают множество вариантов этого напитка, характерных для различных островов. Кофе может быть на любой вкус: с кислинкой, горький, мягкий, насыщенный, с какими-то фруктовыми тонами и так далее.

О том, чему нам надо поучиться у индонезийцев

Вика: Расслабляться и радоваться тому, что имеешь. Ведь многие индонезийцы живут в нищете, работают за копейки, но я ни разу не встречала тех грубых, агрессивных и глубоко несчастных лиц, которыми переполнено московское или минское метро. Здесь они добродушны, радуются мелочам, улыбаются всем прохожим.

И я не имею в виду, что надо смириться и не хотеть жить лучше. Я про внутренний настрой и отношение к окружающим.

Павел: У индонезийцев можно поучиться широкой улыбке. Хотя если бы в Беларуси круглый год светило солнце, территория страны была бы окружена морем, а на березах росли бананы, ананасы и арбузы, то и у белорусов с улыбками наверняка было бы получше.