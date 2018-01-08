Беларусь недосчиталась шести миллионов тонн нефти из РФ 15 8.01.2018, 9:44

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Странные вещи творятся в «союзном государстве».

Год закончился, а 6 млн. т российской нефти, обещанных Беларуси дополнительно, как не было, так и нет, пишет «Белгазета».

Согласно отчету Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, в январе-ноябре 2017г. Россия сократила экспорт нефти в Беларусь до 16,421 млн.т - на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Хотя, казалось бы, куда уже меньше, если учесть, что в прошлом году поставки черного золота в Беларусь были и так урезаны почти на треть из-за нефтегазового спора между Москвой и Минском.

Но в апреле 2017 года стороны наконец-то преодолели возникшие разногласия по ценам на природный газ и объемам поставки сырой нефти в Беларусь, которые тут же якобы восстановились. «Во втором квартале предполагаем прокачать 6 млн.т, в третьем - 7 млн.т, в четвертом - 7 млн.т. С учетом того, что в первом квартале в Беларусь было прокачано 4 млн.т, за год получается 24 млн.т», - радостно поделился в апреле скорректированными планами пресс-секретарь ПАО «Транснефть» Игорь Демин.

Кстати, тогда же эта российская компания подтвердила наличие технологической возможности прокачки 24 млн.т сырой нефти по трубам в Беларусь до конца 2017г. Причем несмотря на появление некоторых новых условий поставки нефти в братскую республику. Согласно новым правилам, в 2017г. Россия обязалась поставить на белорусские НПЗ 18 млн.т «черного золота» и еще 6 млн.т для процедуры, обозначенной как растаможка, подразумевающей документальную фиксацию пересечения товаром границы двух государств и последующее перечисление таможенных пошлин в бюджет страны-импортера.

Иными словами, как ни крути, а, оперируя термином «растаможка», стороны все-таки предполагали физическое перемещение сырой нефти на территорию Беларуси, т.е. ее поставку, даже при условии дальнейшего реэкспорта данного сырья, например, в страны ЕС с последующим зачислением экспортных пошлин в белорусский бюджет. Иначе зачем тогда было вице-премьеру РФ Аркадию Дворковичу напоминать в сентябре о верности российских властей принятым на себя обязательствам: «Будет поставлено 24 млн. Но как их будет использовать белорусская сторона - это их дело».

На этот момент, по данным как российской, так и белорусской официальной статистики, в I квартале в Беларусь было поставлено 4 млн.т российской нефти, во II - 5 млн.т, а на III квартал запланировали поставки в объеме 4,5 млн.т. Вот по этому графику события и развивались. А что же будет в IV? «А трубы «Транснефти» не лопнут?» - задалась тогда вопросом «БелГазета».

Ведь, согласно планам, подтвержденным российскими властями, в последнем квартале года им предстояло перегнать в Беларусь 10,5 млн.т нефти ради обеспечения годового балансового объема поставок нефти, зафиксированного в топливно-энергетическом балансе Беларуси и РФ в размере 24 млн.т. Но, к счастью или несчастью, этого не произошло.

Тревога была напрасной. Еще в сентябре вице-премьер Дворкович и руководство российского Минэнерго допустило возможность «небольших отклонений» от заявленных объемов. Однако сейчас на дворе уже декабрь, а, судя по последним статданным, отклонения от плановых объемов поставки таковы, что их трудно подвести под это крайне мягкое определение. Нет даже признаков начала поставок для организации реэкспорта российской нефти через Беларусь. Да и «Транснефть» явно не надрывается, стремясь обеспечить своего главного союзника черным золотом в объеме 24 млн.т. Но вопрос, куда же делись дополнительные объемы нефти, остается.

К сожалению, в публикуемой отчетности пока не удается обнаружить даже малейших статистических следов 6 млн.т российской нефти как в сыром, так и в переработанном виде. Согласно данным Белстата об экспорте и импорте товаров, учитываемого по 6 знакам ТН ВЭД ЕАЭС, в январе-октябре 2017г. нефти сырой, включая газовый конденсат, в республику поступило в объеме 16,13 млн.т., т.е. на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт белорусских нефтепродуктов сократился почти на 15%, составив 9,9 млн.т. Очевидно, сказываются условия российского налогового маневра, делающего экономически нецелесообразным вывоз мазута за пределы ЕАЭС. Экспорт сырой белорусской нефти за этот период составил 1,353 млн.т, т.е. увеличился незначительно - на 0,3%, несмотря на анонсированную растаможку.

Белорусские власти по этому поводу молчат и скандала пока не затевают. А чего шуметь, если Россия исправно выделяет Беларуси кредиты. Например, в начале 2018г. Минфин Беларуси рассчитывает получить 6-й и 7-й кредитные транши по программе ЕАЭС. Ждут страну и другие радости. Так, цены на природный газ, поставляемый из России в Беларусь, должны снизиться до $129 за 1 тыс. куб.м с 1 января 2018г. Нефтяная конъюнктура тоже довольно благоприятна, и цены на нефтепродукты растут, увеличивая доходы белорусского бюджета.

Ну а если вспомнить августовские заявления президента РФ Владимира Путина о пакетировании экспорта с переводом экспорта белорусских нефтепродуктов и нефти из стран Балтии в российские порты, то молчание становится вполне объяснимым. Как говорится, не буди лихо, пока тихо.