Бундестаг предложил ограничить сроки пребывания на посту канцлера 1 8.01.2018, 9:46

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Канцлер — самая тяжелая работа в Германии.

Вице-президент немецкого парламента, лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Томас Опперман высказался в пользу ограничения времени пребывания на посту канцлера двумя сроками, сообщает Welt.

«Канцлер — самая тяжелая работа в Германии», — заявил политик, добавив, что спустя десять лет «находить новые импульсы или реагировать на них, как того требует демократия, вряд ли возможно».

В то же время, отметил он, срок полномочий канцлера может быть продлен с четырех до пяти лет.

Сейчас в Германии канцлер избирается бундестагом на четыре года. Количество сроков, в течение которых один и тот же канцлер может занимать эту должность, не ограничено. Нынешний канцлер Ангела Меркель занимает этот пост уже в течение 12 лет — три срока подряд. Впервые она стала канцлером в 2005 году, затем ее переизбирали в 2009 и 2013 годах.

Осенью 2017 года на парламентских выборах консервативный блок Меркель — Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) — вновь получил большинство мест в бундестаге. Однако до сих пор блоку Меркель не удается создать правящую коалицию в правительстве, что оставляет открытым вопрос о ее новом сроке на посту канцлера.

За всю историю существования в ФРГ должности федерального канцлера дольше всех на этом посту прослужил Гельмут Коль. Он возглавлял немецкое правительство 16 лет подряд с 1982 по 1998 год.