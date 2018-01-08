В Харбине открылся самый большой в мире фестиваль ледяных скульптур 8.01.2018, 9:50

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«Цветущий ледяной сад» простоит до 28 февраля.

В китайском Харбине в 34-й раз открылся самый большой в мире фестиваль ледяных скульптур, сообщает experttur.com.

«Официальное» название — Международный фестиваль снежной и ледяной скульптуры в Харбине (Harbin Ice and Snow Festival 2018).

На площади 80 гектаров построен целый ледяной город, строительство которого стартовало в начале декабря. Гигантские глыбы льда привозили на строительную площадку с реки Сунгари. Тема фестиваля в этом году – «– фантастический мир».

А все начиналось в далеком 1960 году с выставки традиционных ледяных фонариков. В большой ежегодный фестиваль выставка превратилась только в 1985 году.

Всего на строительство ледяного царства ушло более 145 миллионов литров воды. Ледяной город состоит из невероятных сказочных скульптур мифических существ, людей и животных. Построены здесь а также здания, храмы, замки и соборы, зачастую повторяющие самые известные архитектурные сооружения в мире.

Над созданием экспонатов выставки работали скульпторы и художники из более чем десяти стран мира. И еще более 10 тысяч человек участвовали в воплощении идей скульпторов в реальности.

Особенно впечатляет прогулка по городу после наступления темноты — композиции из прозрачного льда подсвечиваются изнутри светодиодными лампами.

Кроме осмотра ледяного городка гости фестиваля могут принять участие в разных зимних развлечениях – катании на лыжах, санках и коньках, спортивных конкурсах и соревнованиях. А любителей экстрима ждет купание в проруби реки Сунгари.

Фестиваль ледяных скульптур продлится до 28 февраля 2018 года.