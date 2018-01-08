Не только Дрозды: Как выглядят и сколько стоят «золотые сотки» в Минске 13 8.01.2018, 9:58

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Экскурсия по участкам, за которые просят сотни тысяч долларов.

Говорят, что в Беларуси нет частной собственности на землю: к простому человеку всегда может заявиться чиновник верхом на бульдозере и изъять участок для государственных нужд. И, хотя столичные усадьбы действительно сложно назвать неприкосновенными, есть места, сохранность которых обеспечивает статус самих жильцов и цена их коттеджей. Минчане называют такие места «белорусской Рублевкой» и поражаются, как земля на окраине Минска может столько стоить. О самых дорогих участках, выставленных на продажу в черте города — материал Realt.by.

Микрорайон Дрозды. Здесь проживает вся белорусская политическая верхушка, спортивная и творческая элита, а по соседству с ними — коренные жители деревни Веснинка, каждая пядь земли под курятниками которых на вес золота. Веснинка оказалась на крохотной территории между проспектом Победителей и широким руслом реки Свислочь, что и определило ее светлое будущее: здесь и место роскошное, и предложение ограничено. В последние годы у Веснинки переходный период: рядом с пафосными коттеджами ютятся полувековые избушки, а на фоне высотной застройки проспекта Победителей можно встретить пасущихся кур или человека, идущего к колонке за водой.

Многие аборигены до сих пор не обзавелись удобствами, привычными любому городскому жителю. Дело в том, что долгое время местные дома были определены под снос, людям запретили продавать, реконструировать собственное жилище и прописывать в нем близких родственников. В конце 90-х все запреты были сняты, и многие жильцы сразу продали свои подворья: на вырученные деньги можно было позволить себе двухкомнатную квартиру. Тем, кто проявил терпение, повезло больше.

Чтобы понять, сколько сейчас стоят участки в бывшей деревне Веснинка, достаточно посмотреть объявления о продаже частных домов на Realt.by.

Начнем с вариантов подешевле. За $450 тыс. выставлен участок площадью 13 соток на ул. Веснинка. Здесь стоит вполне приличный дом из сруба с резными наличниками и всеми удобствами — окажись он в микрорайоне Ангарская, никому бы и в голову не пришло его сносить. Но в объявлении значится: «дом под снос». Ведь покупатели участка за $450 тыс. рассчитывают на совершенно другой уровень комфорта.

Кстати, этот участок был выставлен на продажу еще летом 2015 года, правда, на $150 тыс. дороже. Этой скидки хватило бы на покупку двух трехкомнатных квартир, но потенциальные жители Дроздов, конечно, меряют жизнь другими ценностями.

За те же $450 тыс. на продажу выставлен дом на соседней улице. Он сложен из кирпича, располагает всеми коммуникациями, но ценность представляет, конечно, не строение, а участок земли под ним: 12,8 сотки по адресу Вербная, 19.

За $490 тыс. на продажу выставлен участок площадью 15 соток со срубом 1958 года постройки, который на фото даже не засветился. Зато хорошо видны распаханные грядки и старые яблони: так хозяева используют землю, которую сами оценили в полмиллиона долларов. Могут себе позволить!

За $550 тыс. на продажу выставлен участок площадью 15 соток с видом на водохранилище Дрозды и панорамой окрестностей. Здесь стоит сруб 1962 года со всеми коммуникациями, но хозяева не стали его фотографировать.

Переходим к самым дорогим вариантам. За $600 тыс. на продажу выставлен деревянный дом, обложенный кирпичом. То есть, конечно, не он, а участок под ним — 12,8 сотки со всеми коммуникациями.

Участки по космическим ценам продаются не только в Дроздах, но и в районе Национальной библиотеки (неподалеку от станции метро «Восток»). За $599 тыс. здесь предлагают 15 соток со старой избушкой, гаражом и всеми коммуникациями. Земельный надел расположен на ул. Тепличной, в недрах частной застройки между Слепянским каналом и роскошным лесом, который тоже полюбился богачам.