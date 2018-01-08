Стало известно, когда начнут проводить ЦТ по новой методике 8.01.2018, 10:09

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Республиканский институт контроля знаний рассказал, какие грядут изменения.

Выдохнуть - кто с облегчением, а кто и наоборот - могут выпускники-2018. Несмотря на требования президента о приведении заданий ЦТ к уровню школьной программы, полноценно оценить все новшества смогут не раньше 2019-го, пишет kp.by.

Сейчас рабочие группы как раз и занимаются выполнением «поручения» Лукашенко - рассматривают соответствие заданий учебникам и программам.

- Мы сегодня работаем над тестированием, чтобы его приблизить к школьной программе. Уже в этом году [2017-м - Ред.] новый министр пообещал мне, что абсолютно все тесты будут ориентированы на школьные программы. В этом году они будут абсолютно соответствовать школьной программе, - обещал Лукашенко.

Затем его слова подтверждали министр образования Игорь Карпенко и вице-премьер Василий Жарко.

Но только на будущий год запланировано внедрение новой системы обработки результатов тестов.

- Таких методик очень много в мире — от очень простых до очень сложных. Мы собираемся найти золотую середину, чтобы для наших граждан этот подход был понятен. Но чтобы одновременно выполнялись две функции — ранжирования и оценки знаний, — сказал директор РИКЗ Юрий Миксюк в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Миксюк напомнил также о новинке для выпускников - возможности с февраля бесплатно пройти дистанционное репетиционное тестирование по всем предметам. По его итогам на сайте РИКЗ каждый участник РТ получит полноценный разбор сделанных ошибок. При этом, по словам чиновника, задания с такого вида тестирования гарантированно не попадут на ЦТ. Возможность бесплатного РТ по одному из предметов, кстати, анонсировал вице-премьер Василий Жарко.

Напомним, об изменениях во вступительной кампании заговорили в конце ноября. Так, подняли нижнюю планку тестовых баллов по первому профильному предмету. Теперь, чтобы участвовать в конкурсе на поступление в вуз, абитуриентам по нему надо набрать 20-25 баллов вместо прежних 15-20. Причем этот порог обещают увеличивать. Также с 2018-го позже будут регистрировать на ЦТ. Если в 2017-м документы на этот этап вступительной компании принимали со 2 мая по 1 июня, а в следующем начнут только с 10 мая.