The Atlantic Council: Добиться мира в Донбассе вполне возможно 1 8.01.2018, 10:16

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Миротворцы ООН могут обеспечить порядок в Донецке и Луганске на период плавного возвращения под контроль Киева.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин вновь поднял тему создания миротворческой миссии для отправки на Восток Украины. Размещение таких сил действительно может завершить конфликт, который длится вот уже четыре года. Иначе война в один момент может снова разгореться, подорвать стабильность Украины и уничтожить любое основание для сокращения напряжения между Россией и Западом.

Об этом в статье для The Atlantic Council пишет бывший заместитель Генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (перевод – zn.ua).

Он замечает, что, вероятно, Путин считает сохранение нынешнего статус-кво в Донбассе, который характеризуется постоянными нарушениями режима прекращения огня со стороны российских сил, наиболее безопасным вариантом сейчас, когда до российских президентских выборов осталось два месяца, а в Киеве снова наблюдаются политические потрясения. В конце концов, оккупация Донбасса - это лишь средство для достижения цели, а именно дестабилизации Украины и подрыва ее шансов на европейское будущее. Также у России есть и другие рычаги влияния, которые она может применить против Украины. Но поддерживать неинтенсивную войну в то время, когда украинские элиты борются друг против друга - это самый легкий выбор для Москвы в краткосрочной перспективе.

Впрочем, Вершбоу предполагает, что расчеты Путина могут измениться после президентских выборов из-за растущей финансовой и политической цены оккупации территорий соседней страны. Рост давления Запада через передачу Украине летального оружия, а также угрозы ввести новые санкции, может убедить Путина, что время не на стороне России и стоит отступить в Донбассе. Когда это произойдет, сильная миротворческая миссия ООН будет необходимой.

Вершбоу отмечает, что о принуждении к миру речь не идет. Мир, как и раньше, будет зависеть от российского выполнения условий Минских соглашений. Но последним не хватает механизмов имплементации, которые бы обеспечили постепенный и упорядоченный переход оккупированных территорий обратно под контроль Киева, чтобы это было безопасно для людей по обе стороны современной линии разграничения. И вот здесь миротворцы ООН могут вступить в игру.

По мнению экс-заместителя Генсека НАТО, когда "голубые каски" зайдут в Донбасс, Россия может вывести тысячи своих офицеров и солдат, которые воюют против Украины без опознавательных знаков, распустить группировку боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также вывести крупный российский арсенал. Разместившись вдоль международной границы Украины, миротворцы смогут позаботиться, чтобы российские силы и оружие больше не попадали в Донбасс. Вершбоу отмечает, что миротворцы должны включать как военные, так и полицейские возможности для того, чтобы сохранять порядок на международной границе и вдоль линии соприкосновения, а также обеспечить общественный порядок в Донбассе и разобраться с нарушителями по обе стороны конфликта.

Путин говорил, что Украина может "репрессировать" российских боевиков в случае восстановления контроля над всем Донбассом и границей. Но миротворцы ООН с полицейскими и военными полномочиями позволят провести переходный период, во время которого украинские военные и полиция не сразу вернутся в Донецк и Луганск.

Отметим, что ранее специальный представитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США поддерживают размещение миротворческой миссии в Донбассе, но без согласия РФ воплотить этот замысел будет невозможно.

Ране министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность, что если в зону проведения АТО не будет введен миротворческий контингент, вооруженный конфликт в Донбассе будет заморожен.

Глава украинского внешнеполитического ведомства указал на манипулятивность заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который поставил знак равенства между вводом миротворцев и оккупацией региона.